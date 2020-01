Panasonic a ISE 2020: obiettivo convergenza tra AV e IT

La convergenza fra mondo AV e mondo IT è uno dei fili conduttori di ISE 2020. Eha parecchio da dire, e da mostrare, in proposito. Direttamente dal NAB e dall'IBC dello scorso anno arrivano infatti le anticipazioni su unaper la gestione dei contenuti video. Piattaforma che dovrebbe essere lanciata ufficialmente nel 2020.L'idea alla base dello sviluppo di questa piattaforma è che le soluzioni tradizionali, ossia integrate hardware, non siano più sufficienti a gestire i diversi flussi di contenuti, non solo video e audio, legati alle trasmissioni live e broadcast. E soprattuttoper garantire le funzioni e le potenze elaborative richieste. Inoltre, combinare molti dispositivi per avere tutto il necessario introduce troppe latenze trasmissive.La risposta di Panasonic, che vedremo a ISE 2020, è una architettura software aperta basata su IP. In cui la potenza elaborativa viene dall'utilizzo delle CPU e. Con anche la possibilità di allocare questa potenza ai flussi multimediali che ne hanno maggiore bisogno. Anche la disponibilità di connessioni input/output è elastica, non più legata a configurazioni hardware ma principalmente alla banda disponibile.La open architecture di Panasonic è pensata per avere varie applicazioni. La prima che arriverà sul mercato è, un video switcher per eventi live. A ISE 2020 ne vedremo una applicazione pratica in una arena per eSport progettata appositamente da Panasonic. In futuro, la società vede la nuova architettura potenzialmente. Tra l'altro come video processor, scaler, mixer, server. Dall’acquisizione al mixaggio, dalla distribuzione alla visualizzazione.Panasonic presenterà ad Amsterdam anche diverseTra cui un proiettore laser compatto e leggero da 30 mila lumen, un proiettore laser 4K da 50 mila lumen anch'esso compatto e leggero, un obiettivo short throw a offset zero con zoom e spostamento. In mostra anche le varie soluzioni Panasonic in campo Pro AV, education, collaborazione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita