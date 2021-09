Home Calendario evento

"5 focus per vendere la firma Elettronica HelloSign"

Computer Gross, in collaborazione con HelloSign, è lieta di invitarti al webinar “5 focus per vendere la firma Elettronica HelloSign”, che si svolgerà mercoledì 15 settembre alle ore 11:30.

HelloSign è la firma elettronica, da poco Qualificata, di Dropbox, leader mondiale del cloud repository utilizzato da oltre mezzo miliardo di aziende nel mondo.

Scopriamo insieme alcune strategie per venderla al meglio ai propri clienti in base alle loro esigenze.

TOPICS:



— Cos’è HelloSign, come funziona e come si integra con Dropbox, Microsoft e Google.

— Licensing di HelloSign

— #1 firme illimitate

— #2 firme a pacchetto zero codice

— #3 efficienza