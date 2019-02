Allnet.Italia mette a segno la distribuzione Cambium Networks e Sofware AG

Emiliano Papadopoulos, Ceo di Allnet.Italia

Inizio di anno conche siglarispettivamente cone lancia un l’denominatodisponibili sul portale dedicato , per il settore ICT.“In questo particolare momento di profonda trasformazione nel mondo delle telecomunicazioni e dell’ICT riteniamo sia ancora di più cruciale importanza innovare per eccellere,” commentache aggiunge “Perfettamente in linea con la nostra filosofia, ascoltiamo costantemente il feedback dei clienti dei diversi mercati verticali, al fine di sviluppare un’offerta completa di prodotti e servizi per i nostri clienti e supportarli, in modo concreto, nell’accogliere le sfide tecnologiche in atto in aree di business ad alta profittabilità.”E in questa logica che si inseriscono i due accordi volti ae le competenze del distributore nello specifico nel’’area dele in quella dinoto fornitore di) costituite da piattaforme scalabili, sicure e gestibili da cloud, sceglie Allnet.Italia come partner distributivo di riferimento per estendere la propria attività nell’ambito dei sistemi. Una partnership che consentirà ad Allnet.Italia di offrire soluzioni innovative ai propri clienti con cui implementare e gestire reti aziendali affidabili e dagli elevati standard qualitativi a costi più contenuti. Nell’offerta composita spiccanoper installazioni indoor e outdoor ad alte prestazioni e funzionalità,con funzionalità avanzate per l’ottimizzazione della larghezza di banda e l’innovativaper la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura Cambium, disponibile sia in Cloud che nella versione per la virtualizzazione.Conè in grado di proporre unaIn particolare, l’azienda mette in campnata nel 2010 nella Silicon Valley in California e acquisita dal gruppo tedesco nel 2017 e che, oggi, vanta della vasta competenza dei suoi creatori nonché delle risorse tecniche peculiari della Software AG. Con Cumulocity ogni utente è dotato degli strumenti per creare la soluzione per aumentare la soddisfazione del cliente, ridurre i costi operativi, aumentare i ricavi e adottare diversi modelli di business per il loro specifico mercato verticale. Con la maturazione del mercato IoT, l’approccio alla semplificazione è largamente apprezzato e contribuisce a far sfruttare l’opportunità nascente nel mercato dell’Internet delle Cose.Da parte sua, permettendo lo sviluppo di soluzioni ad-hoc che partono dal sensore, passando per il dimensionamento del progetto, arrivando alla fornitura degli strumenti per l’analisi dei dati, attraverso gli strumenti più innovativi presenti sul mercato e forniti dalla Software AG.Da segnalare come novità di spicco 802.Service by Allnet.Italia , l’innovativodedicati a system integrator, ISP, installatori e Rivenditori; un’grazie a cui iper i propri clienti, aumentando la propria redditività e automatizzando una parte dei processi di gestione con un notevole risparmio dei costi.sottolineache aggiunge “Un progetto in cui crediamo molto e che abbiamo realizzato stringendo importanti accordi con alcuni dei più importanti player tecnologici disponibili sul mercato.”Nello specifico,con una market place dedicata, che rende i servizi Wi-Fi appetibili per qualsiasi segmento; fornisce strumenti avanzati come web app e tool di marketing che aggiungono valore al Wi-Fi migliorando, da un lato, l’esperienza di navigazione degli utenti online e, dall’altro dando un’efficace spinta al business. I business tool, infatti, consentono ai Wi-Fi Manager di incrementare le vendite con attività di marketing basate sull’analisi dei dati raccolti attraverso il processo di registrazione e autenticazione degli utenti al guest Wi-Fi.: un servizio web sviluppato per configurare, gestire e monitorare da remoto, grazie ad un’interfaccia web flessibile e semplice da utilizzare, telefoni IP anche di diversi produttori. Un prodotto dedicato a System Integrator e Provider che potranno disporre di una suite di strumenti completa con cui poter offrire un servizio di elevata qualità a costi ridotti: la gestione dell’impianto da remoto, infatti, garantisce una risposta veloce e tempestiva, senza la necessità di intervento sul luogo dell’installazione.servizio di Allnet.Italia sviluppato da AVSystem, che integra al suo interno anche i processi tipici del Customer Care e del supporto tecnico, consentendo di aggiungere dispositivi in base all’aumento del business con un costo mensile a consumo effettivo e un rapido accesso a tutte le informazioni necessarie alla gestione del sistema, fornendo anche report dettagliati.E’ inoltre, unapensata per supportare ed assistere System Integrator, Provider, Rivenditori e Installatori, nella gestione degli impianti CCTV IP-based.