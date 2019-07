Tech Data, nuova soluzione di cybersecurity per dispositivi mobili

debutta

Nel paniere dell'offerta del distributore Tech Data una nuova soluzione di sicurezza per la mobilità endpoint disponibile in abbonamento nell'ambito della. La nuova offerta combina la piattaformaper la gestione unificata degli endpoint con la tecnologia di, fornitore di software di sicurezza basato sul cloud per dispositivi mobili.Disponibile in abbonamento mensile, la soluzione aiuta le aziende a gestire i rischi in tema dilegati alla tendenza sempre più diffusa da parte dei dipendenti di usare dispositivi personali per accedere a sistemi, applicazioni e informazioni aziendali – pratica comunemente conosciuta come(Bring-Your-Own-Device).Distribuita e gestita da Tech Data, la soluzione basata su cloud è pensata per aiutare i clienti del settore PMI a rafforzare la sicurezza dei propri endpoint senza investire in risorse interne specializzate in cybersecurity.La nuova soluzione di sicurezza per dispositivi mobili è la più recente integrazione didi Tech Data, che offre una gamma mirata e semplificata di soluzioni di sicurezza multi-vendor, disponibili in abbonamento o per consulenza, finalizzate a proteggere dalle più comuni minacce informatiche."L'offerta di servizi gestiti di Tech Data va a completare la nostra soluzione tecnologica, per favorire implementazioni di successo nel mercato europeo. La piattaforma IBM MaaS360 e Watson offre funzionalità best-in-class basate su cloud per la gestione unificata degli endpoint, oltre a funzioni di intelligenza artificiale e gestione dell'identificazione e degli accessi. La nuova soluzione permetterà ai nostri clienti di proteggere le loro aziende dalle minacce informatiche più diffuse" sottolinea, vicepresidente di IBM Security Europa."Stiamo assistendo a un incremento costante dell'esigenza, da parte dei clienti, di maggiore sicurezza per i dispositivi mobili in un mondo sempre meno delimitato da perimetri e sempre più orientato al cloud e attento alla privacy. Il servizio gestito di Tech Data permette alle aziende di accedere a Internet e ai dati aziendali, sulla base di una continua valutazione dei rischi" conclude, responsabile dei partner EMEA presso Lookout.