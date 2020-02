4Side distribuisce la versione PC di Detroit Become Human, Heavy Rain e Beyond Two Souls

La società del Gruppo Esprinet sigla un accordo in esclusiva per la distribuzione in Italia dei videogiochi per PC del pluripremiato produttore francese.

, il distributore indipendente di gaming entertainment del Gruppo Esprinet, annuncia di aver siglato un accordoper la distribuzione in esclusiva dei videogiochi di Quantic Dream , celebre publisher e sviluppatore francese.si occuperà di distribuire in Italiadei titoli più prestigiosi del publisher:Fondato nel 1997 da David Cage, veterano dell'industria dei videogiochi, Quantic Dream è uno studio fondato con l'obiettivo di sviluppare videogames AAA, con uno specifico focus sulla componente emozionale, interattiva e sullo storytelling. È divenuto un punto di riferimento nel mondo dei videogames rendendo popolare il genere con storyline su scelta, introducendo costantemente innovazione tecnologica nel gaming space.Scegliendo 4Side come unico distributore, Quantic Dream può contare su un partner che vanta una conoscenza approfondita del mercato del gaming, sia fisico sia digitale, oltre che delle dinamiche che ne determinano i diversi cambiamenti, a cui si aggiungono un mindset internazionale e la piena comprensione delle esigenze di una struttura multinazionale.Inoltre, essendo parte del Gruppo Esprinet, 4Side è in grado di mettere a disposizione del publisher la potenza distributiva e la capacità finanziaria del numero 1 del mercato, per arrivare ottenere quella diffusione capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo."Siamo felici di ampliare la distribuzione videogames di 4Side con l'ingresso di un top publisher, pluripremiato dalla critica, quale Quantic Dream. Inizieremo la nostra collaborazione con tre Top Titles per la piattaforma PC quali Detroit Become Humans, Beyond Two Souls e Heavy Rain," ha commentato Paolo Chisari, Amministratore Delegato di 4Side.