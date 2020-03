Esprinet al fianco della Croce Rossa Italiana per combattere l'emergenza Coronavirus

Coronavirus si fa sentire.

In prima linea questa volta è sceso bbracciato la richiesta d’aiuto lanciata dal Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana impegnato nell’emergenza Coronavirus. L’impegno delle aziende IT per fare fronte all’emergenzasi fa sentire.In prima linea questa volta è sceso Esprinet , distributore di informatica ed elettronica di consumo in Italia e in Spagna, che ha aimpegnato nell’emergenza Coronavirus.

Con sede in Brianza, l’azienda supporta l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, agendo sul proprio territorio di appartenenza, attraverso lo stanziamento dei fondi che serviranno per delle donazioni a sostegno dell’emergenza Coronavirus, iniziando con un contributo alla Croce Rossa di Monza.

Nello specifico, Esprinet ha deciso di donare un’ambulanza attrezzata e quei presidi da campo e di sicurezza personale utilizzati quotidianamente dagli operatori della Croce Rossa impegnati nell’emergenza Covid-19.







I dipendenti scendono in campo



L’azienda ha coinvolto in questa iniziativa anche tutti i suoi dipendenti: circa 800 persone hanno dimostrato la loro generosità attraverso una raccolta fondi. Fino al 25 marzo potranno scegliere se devolvere una giornata di lavoro, oppure effettuare una donazione libera a favore della CRI di Monza.



La risposta è stata molto positiva. La raccolta, ancora in corso, vede la partecipazione di tutti i dipendenti, dagli impiegati delle diverse sedi, al personale di magazzino e dei punti vendita, fino alle prime linee: ad oggi circa il 70% dei partecipanti ha deciso di devolvere una giornata di lavoro per sostenere le attività della Croce Rossa monzese.

“Il Gruppo Esprinet vuole impegnarsi concretamente per combattere questa emergenza. Il nostro primo passo è stato fatto in Lombardia, territorio in cui la nostra azienda opera, insieme a Croce Rossa, organizzazione a cui siamo molto vicini”,

“Siamo molto orgogliosi dell’appoggio che abbiamo ricevuto dai nostri dipendenti, che, devolvendo parte del loro stipendio, sono con noi in prima linea in questa battaglia”.

“Possiamo solo dirvi grazie – commenta Dario Funaro, presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. “Questa bontà ci commuove e speriamo che altri imprenditori lungimiranti e generosi seguano l’esempio avviato da Esprinet SpA. Quello che ci dà la forza di andare avanti in questa battaglia, che da oltre un mese ci vede impegnati su più fronti, è proprio la riconoscenza delle persone. Sapere che un lavoratore ci regala una sua giornata di lavoro ci ripaga di fatica, sacrificio e quel sentimento di paura che, naturalmente, è presente in tutti noi”.

