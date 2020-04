Exclusive Networks distribuisce l'offerta Vectra

Luca Marinelli, vi presento la mia Exclusive Networks - Il nuovo Ceo e GM della filiale italiana racconta un anno aziendale dal suo ingresso nel giugno 2018 e gli obiettivi futuri: espandere le skill dei partner, introdurre nuovi vendor innovativi, promuovere i servizi, mantenendo salda la missione di guidare Cybersecurity e Cloud Transformation, facendo leva sul modello di ‘disruptive distribution’



Aggiungere questo vendor nel nostro portafoglio significa poter dare ai nostri partner un ampio ventaglio di soluzioni in un settore in cui l’implementazione tecnologica è fondamentale per evitare attacchi che possano minare i sistemi produttivi aziendali. Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno e le aziende devono mettere in conto che investire in sicurezza informatica, non è un costo, bensì un investimento per mettere al sicuro i propri bene materiali e immateriali”.

Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks

Exclusive Networks ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Vectra. L'offerta del vendor si basa sulla piattaforma Cognito, una soluzione per la rilevazione e la risposta alle minacce in tempo reale. Applicata a infrastrutture enterprise, data center e cloud, la piattaforma consente agli analisti di sicurezza di svolgere indagini dettagliate sugli incidenti e operazioni di threat hunting, facendo leva sull'Intelligenza artificiale. Una ricerca proattiva alimentata dal lavoro contiuno di un team composto da ricercatori delle minacce, white hat, data scientist, network security engineer e progettisti d'interfaccia utente che costantemente cercano di superare il limite per guidare la prossima generazione della sicurezza informatica."Vectra ha creato una soluzione tra le più promettenti al mondo nel campo della sicurezza - dichiara"Mentre la superficie di attacco e il panorama delle minacce continuano ad espandersi, le aziende devono affrontare una battaglia quotidiana tra il numero di risorse limitato dei propri team IT e lo stare un passo avanti rispetto agli attaccanti -,. Se uniamo a questo la continua spinta verso la migrazione al cloud e la creazione di SOC di prossima generazione che rappresentano l'apice dell'efficienza operativa, è chiaro come le aziende siano attivamente alla ricerca di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale in grado di automatizzare molte delle attività manuali e dispendiose in termini di tempo per il rilevamento e la risposta alle minacce, che riducano al contempo il numero di falsi positivi. Siamo pertanto lieti di collaborare con Exclusive Networks in Italia per accelerare la nostra leadership di mercato, sviluppare le nostre partnership di canale e aiutare le imprese italiane a ridurre il rischio di violazione e migliorare l'efficienza della loro sicurezza."