Coronavirus e cyber attacchi, Cips Informatica porta in Italia BlackFog «Nuove difese per la privacy»

Dallo scoppio di COVID-19 c'è stato un aumento significativo degli attacchi informatici e delle violazioni dei dati in tutto il mondo. Insieme alle crescenti preoccupazioni per la privacy, le pratiche di raccolta dei dati e la regolamentazione del governo, è fondamentale che organizzazioni e singoli individui dispongano di un'adeguata protezione della privacy sui propri dispositivi.



Coronavirus e cyber attacchi perché Cips ha scelto BlackFog

Coronavirus e boom di attacchi informatici. CIPS Informatica , il distributore informatica che tra i primissimi ha scommesso sui Managed Service Provider, annuncia la distribuzione italiana di BlackFog.«Era ed è tempo di una straordinaria soluzione di privacy e sicurezza informatica che ora arriva nel momento giusto e come risposta necessaria per far fronte ad una emergenza digitale molto grave».e manager pratico, esperto diretto che da sempre cerca di vedere le onde, le necessità, i nuovi equilirbi del canale ICT prima che nascano, prima che diventino un fenopmeno di massa. Un valore unico che Cips ha nel suo DNA e cerca ora di confermare con un nuovo passo in avanti nel cuore della sicurezza e della gestione della privacy.Più in dettagliocon 12 livelli di difesa contro ransomware, spyware, malware, phishing e raccolta e profilazione di dati non autorizzati.«La privacy è diventata un grosso problema per le organizzazioni di tutto il mondo, quindi quando abbiamo saputo di BlackFog ci siamo resi conto che era una soluzione necessaria che mancava dal nostro portafoglio». «Sicurezza e privacy sono le principali aree di interesse per noi e ci impegniamo a trovare la migliore tecnologia per i nostri partner VAR e System Integrator. Riteniamo che una tecnologia su dispositivo che si concentri sull'per proteggere la privacy degli utenti sia esattamente ciò che il mercato richiede e siamo entusiasti di collaborare con BlackFog per fornire questo».«La nostra attività europea continua a crescere rapidamente e siamo entusiasti di essere a bordo di un nuovo partner in Italia» h. «Il mercato europeo della cybersicurezza dovrebbe superare ie l'Italia sta registrando il tasso di crescita più elevato. Tutto ciò rende questo momento importante per BlackFog e decisive per espandersi in Italia, dove crediamo che CIPS sia ben posizionata per aiutarci a crescere in questo nuovo mercato».