Smau Padova (22-23 marzo), due giorni di innovazione Pubblicato il: 21/03/2018 Autore: Redazione ChannelCitty L'edizione 2018 si Smau Padova si presenta con oltre 60 workshop gratuiti, 10 Smau Live Show, 26 casi di successo di imprese ed enti locali del territorio. Inoltre nella due giorni padovana ci si potrà incontrare con 50 realtà innovative tra cui Fablab, Startup, imprese digital del territorio e player di rilievo come Cisco, Intesa Sanpaolo, HPE, Seeweb e TIM: partner che hanno il compito di affiancare imprese e PA nell'intero processo di Trasformazione Digitale.