Smau London, l’innovazione “Made in Italy” atterra a Londra

Riunire insieme startup, grandi imprese, investitori e luoghi dell'innovazione italiani e tedeschi per tracciare nuovi percorsi innovativi nei settori in cui l'attenzione del mercato UK è altissima:Smart Manufacturing, Fintech e Insuretech, Artificial Intelligence, Innovazione nell'Agrifood e Lifescience.Questo è l'obiettivo della prima edizione diche, a partire da oggi, con l'evento inaugurale presso l'Ambasciata Italiana e per tutta la giornata di domani, 3 maggio, al The Old Truman Brewery, riuniràdell'ecosistema italiano e britannico dell'Innovazione.Molte, infatti le realtà britanniche che hanno voluto partecipare all'evento insieme ai protagonisti dell'innovazione italiani - grandi aziende, istituzioni, incubatori, acceleratori e investitori- per scambiarsi idee, opportunità e progetti al fine di dar vita ad un processo di contaminazione e scambio a livello internazionale.Durante la giornata infatti sul palco dei Live Show e nei diversi momenti di networking saranno presenti realtà comee molti altri.All'incontro con l'ecosistema dell'innovazione britannico ci sarannolapresente con 5 startupe, ancora,e iDomani,il programma prosegue con i cinque panel tematici dedicati aSmart Manufacturing, Artificial Intelligence, Finteche diinnovazione applicata alLife Sciencee all'Agrifoodin cui si confronteranno investitori, corporate, startup già affermate sul mercato internazionale e abilitatori quali incubatori e acceleratori. Il programma prevedrà l'intervento, tra gli altri, di, digital Evangelist, che introdurrà il panel dedicato allo Smart Manufacturing.Protagoniste della giornata anche leselezionate per presentare i propri prodotti e servizi alle imprese britanniche all'interno dellameeting areadell'Old Truman Brewery e all'interno delle sessioni in programma attraverso brevipitchda 90 secondi.A concludere la seconda giornata dei lavori dell'evento SMAU il panel organizzato da il'acceleratore Italiano a Londra specializzato nell'aiutare le migliori scaleup ad espandersi globalmente. Nel panel saranno invitati imprenditori digitali del nostro Paese che hanno avuto successo in Inghilterra e responsabili dell'acceleratore per raccontare l'opportunità di espansione per le startups Italiane in Inghilterra.A seguire il party con la community di, che riunisce oltre 1500 imprenditori, startups, professionisti digital italiani con base a Londra.Il 4 maggio l'intera giornata è dedicata allaIl programma completo di Smau London è on line: