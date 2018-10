Chi ci guadagna: gli azionisti di Red Hat

Chi ci guadagna: IBM

Chi ci guadagna: Red Hat come azienda

Chi sta alla finestra: Red Hat come organizzazione

Chi sta alla finestra: il mondo open source

Semettendo sul piatto b en 34 miliardi di dollari, deve avere motivi davvero validi e bisogna comprenderli bene per individuare come l'operazione potrà impattareIn casa IBM è di gran lunga l'acquisizione più impegnativa - sono lontani i 5 miliardi spesi per Cognos - e per farla digerire agli azionisti essa deve portare vantaggi evidenti anche a breve termine. Premesso che siamo solo alle prime fasi della vicenda, eccopiù probabilmente sposterà.È una constatazione ovvia, ma importante. IBM compra Red Hat offrendo una cifra che rappresentarispetto all'attuale valore in Borsa della software house. Questo è motivato certamente dal fatto che IBM vede un grande valore nella società, ma è difficile non vedere anche il tentativo di mettere rapidamente al sicuro l'operazione.Con questa cifra. Inoltre, un ipotetico concorrente che volesse togliere Red Hat a IBM dovrebbe offrire una cifra ancora superiore, e non è affatto scontato. Si è parlato in passato di possibili acquisizioni per Red Hat, ma a questo punto i papabili acquirenti (Google o Microsoft) si troverebbero a decidere in fretta se stanziare una somma molto rilevante. E anche loro hanno azionisti da convincere.Naturalmente IBM ritiene che l'acquisizione di Red Hataltrimenti non spenderebbe la cifra elevata che ha offerto. Difficile darle torto: Red Hat le porta in dote una serie diche le fanno davvero comodo.Innanzitutto, il. Come molte altre grandi aziende della storia dell'IT enterprise, IBM ha perso il treno del cloud pubblico. AWS è sostanzialmente fuori portata, Google e Microsoft sono più dinamiche nello sviluppare tecnologie e servizi.: le grandi aziende hanno un futuro che è fatto di cloud privato e di hybrid cloud, IBM compra Red Hat proprio per acquisire i mattoni tecnologici che abilitano infrastrutture di private cloud, di cloud ibrido e in logica multicloud Ma non c'è solo il cloud. IBM e Red Hat sono da tempo partner nell'unico comparto che resta - e resterà ancora a lungo - lo zoccolo duro di IBM: i sistemi mainframe zSeries. Il mainframe è tutt'altro che morto, sta anzi benissimo e caso vuole chein questo campo. Con l'acquisizione, IBM assume un maggiore controllo su RHEL e questo può essere un vantaggio.Red Hat trae indubbiamente vantaggi dal far parte di IBM, è solo difficile capire quanto e in che modo questi vantaggi possano variare nel tempo.delle dichiarazioni di IBM - secondo cui l'acquisizione "accelererà la crescita dei ricavi, del margine lordo e del cash flow entro 12 mesi dal completamento" e porterà "dividendi cospicui e in crescita" - non viene molto condiviso dal mercato.A breve termine i vantaggi ci sono certamente. IBM compra Red Hat eper la commercializzazione delle soluzioni di quest'ultima. Poche aziende come IBM hanno già una presenza consolidata nelle grandi organizzazioni, ora Red Hat può sfruttare largamente questa forza d'urto. Inoltre IBM non mancherà die in tutti i modi possibili le soluzioni di Red Hat, un altro elemento molto positivo.IBM e Red Hat però collaborano già da anni, quindiche l'acquisizione dia un nuovo - o almeno forte quanto afferma IBM - impulso ai ricavi e ai margini operativi. Si suppone che IBM e Red Hat abbiano già ampiamente spinto la loro collaborazione nei confronti dei clienti acquisiti e potenziali, ci può essere davvero un'accelerazione così marcata come si lascia intendere in queste ore? Sarà da vedere.Qualsiasi acquisizione comporta problemi per le organizzazioni delle aziende coinvolte, in particolare ovviamente per le. Se Red Hat doveva essere acquisita - ed è quello che prima o poi sarebbe successo, secondo molti osservatori - l'integrazione in IBM potrebbe per certi versidi altre. IBM e Red Hat sono partner tecnologici da diversi anni, si conoscono bene e alcuni attriti inevitabili in un'altra acquisizione saranno qui più contenuti.Ma IBM è IBM, e la storia delle acquisizioni che ha fatto non è proprio in linea con le rassicurazioni sull'indipendenza di Red Hat che sono state fatte dai management delle due aziende. Tra IBM e Red Hat - nel loro complesso - c'è una fe questo peserà nelle reazioni dei dipendenti Red Hat, come peserà anche il fatto che qualsiasi acquisizione porta "snellimenti" che al momento non possono essere valutati.È assai probabile che IBM e Red Hat non avrebbero voluto comunicare così l'acquisizione edalle indiscrezioni che avevano cominciato a circolare nel weekend. L'impressione, a giudicare dalle tante rassicurazioniin comunicati e blog dei manager, è che sia mancata una comunicazione interna preventiva e ben strutturata. Ma anche che IBM e Red Hat siano, un problema indubbiamente importante.Se c'è stata una piccola sollevazione popolare quando Microsoft ha acquisito GitHub , che è sì una icona del mondo open source ma in fondo un repository, cosa succederà ora che unpassa nelle mani dell'azienda "ingessata" per eccellenza? Ovviamente è una: oggi IBM è anche lei un bel nome dell'open source e il suo impegno per Linux è innegabile.Premesso questo, però, ci vuole poco a urtare le sensibilità del mondo open source. IBM e Red Hat dovranno fare molta attenzione asu quanto continueranno a contribuire a progetti e iniziative "open". Il rischio è che le piattaforme Red Hat non siano più percepite come neutre e che gli sviluppatori, interni ed esterni, preferiscano progetti diversi.Le stesse perplessità che ha il mondo open source in generale si potranno vedere anche nelle imprese e nei partner di Red Hat. Qui, che sino ad oggi era un vendor agnostico e da oggi in poi non sarà più percepito come tale. O almeno corre il rischio concreto di non esserlo.Red Hat e IBM hanno sottolineato in vario modo che la prima opereràall'interno della seconda, ma questa rassicurazioneche nei prossimi mesi verranno certamente poste alle due aziende. L'indipendenza sarà concreta per i cloud provider che hanno collaborazioni con Red Hat - come AWS, Microsoft o Google - e che per certi versi sono concorrenti di IBM? E se IBM sarà certamente un canale per Red Hat, quanto Red Hat spingerà i prodotti IBM?Le risposte concrete a queste domande. Ad esempio l'acquisizione non fa bene a Suse e Canonical, i fornitori delle due piattaforme Linux (oltre a RHEL) supportate da IBM. Perin particolare il business generato attraverso IBM non è trascurabile e sarà stato un fattore considerato nell' acquisizione da parte di EQT Partners . È facile immaginare che ora Suse dovrà correggere meglio la sua rotta.È altrettanto vero chepotrebbe spingere alcuni suoi clienti a rivolgersi ad altre piattaforme viste come meno vincolate. Di sicuro ci saranno software house e altri tipi di operatori che punteranno su questo rischio per scalzare Red Hat dai progetti dei suoi clienti, acquisiti e potenziali. Anche qui, come in qualsiasi campo,: basta che lo si percepisca.