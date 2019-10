La dedizione, volano di crescita

Edoardo Capati, patron di Ipsosys

Lavorare da 25 anni con la stessa azienda non vuol dire affatto confinarsi in una "confort zone",ne è la testimonianza.". Dunque un'era del tutto analogica, che con il passare del tempo ha cambiato radicalmente l'essenza del prodotto ma anche dell'organizzazione sul territorio.".Il rapporto di Capati con Wolters Kluwer è percepibilmente solido e basato sulla disponibilità e flessibilità biunivoca.Il racconto si dipana anche sui momenti inevitabilmente difficili che un rapporto così lungo e intenso ha visto e superato.Con evidenza il management di Wolters Kluwer è risuscito a creare un sistema virtuoso dando fiducia a dei professionisti, profondi conoscitori del territorio. Il mercato di Ipsosys è fatto per tre quarti da professionisti e per un quarto da aziende.Capati sottolinea come un professionista significhi 50 aziende per contatti diretti.che ilfacendolo aderire perfettamente sulla pelle del committente. È lampante l'esempio di un'azienda produttrice di macchine prezzatrici la cui necessità primaria era quella di uniformare la digitalizzazione.Una verticalizzazione del tutto particolare assolutamente possibile con Arca EVOLUTION, un prodotto con spiccate caratteristiche orizzontali che si presta come nessuno ad essere evoluto verticalmente. Certo, la conoscenza dei processi è fondamentale per poterli sviluppare, internamente e presso il cliente. Questo assicura una condivisione del progetto e una crescita congiunta, assicura la spinta per guardare più in alto.La digitalizzazione è un aspetto imprescindibile di tutte le aziende e Ipsosys ha imparato a diventare un prezioso consulente, flessibile, disponibile e rispettoso del rapporto tra sé e i suoi clienti e con il suo partner.Le recenti imposizioni legislative in tema di fatturazione elettronica hanno favorito una certa accelerazione della digitalizzazione e questo ha consentito un rapporto più ampio e anche più consulenziale con una base di clienti ben più larga di prima. In effetti la fatturazione elettronica ha dischiuso le possibilità del digitale ad una platea ben più vasta che sta assaporando ora uno sviluppo ed un'automazione dei processi finora sconosciuta.Edoardo Capati traccia un profilo del suo futuro. "Per Capati il futuro è il cloud: "Anche Arca EVOLUTION guarda sempre più intensamente alla nuvola. ". Per puntare sempre più in alto.