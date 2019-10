Huawei, nuovi uffici romani a disposizione di imprese, start-up e Pubblica Amministrazione

Pubblicato il: 28/10/2019 Redazione Channelcity

Il nuovo Innovation Experience and Competence Center di Huawei, ubicato in via Laurentina, è un’infrastruttura a disposizione degli operatori telefonici, ma anche di aziende pubbliche e private che vogliono conoscere e toccare con mano le innovazioni e le soluzioni ICT del brand cinese.