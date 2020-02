Panasonic a ISE 2020: la rivoluzione della convergenza AV-IP è in arrivo

Tra videocamere e collaboration

ISE Europe è tradizionalmente una fiera di settore dalla concretezza "vecchio stile". Nel senso che i visitatori sono davvero (quasi) tutti operatori che I vendor tecnologici, specie quelli più piccoli o di nicchia, puntano quindi a mostrare soprattutto quello che già oggi è possibile fare con i loro prodotti. Senza proiettarsi troppo in avanti. Anche a ISE 2020 è ovviamente così, ma con: l'integrazione tra mondi AV e IT . Con la conseguente sempre maggiore importanza delle reti IP come infrastrutture anche dei sistemi multimediali."Nei prossimi anni ci dimenticheremo la gestione dei segnali video per come la concepiamo oggi", spiega in questo senso, Project Sales Manager - Visual System Business Unit di Panasonic Italia. Pur essendo classicamente considerato come un vendor hardware, Panasonic ha colto questa evoluzione e la sua novità tecnologica più importante portata a ISE 2020. Queste permette, in piena logica IT, di gestire i flussi multimediali senza necessariamente dispositivi a configurazione fissa.La nuova piattaforma di Panasonic gira su hardware standard, dal punto di vista IT. Con la positiva conseguenza che le sue prestazioni, come ad esempio il numero di connessioni e flussi gestibili,. E dalla banda di rete su cui veicolarli. Una bella differenza rispetto ai classici matrix switch dalle configurazioni quasi immutabili. In futuro sono quindi immaginabili anche scenari in cui parte dell'elaborazione è in cloud. E le licenze "viaggiano". Svincolate dall'hardware."In futuro avremo flussi audio e video non compressi veicolati su reti IP", sottolinea Tura. Anche per la gestione degli eventi live e per il mondo del, che sono i due ambiti più sensibili alle prestazioni di tutta la catena di cattura e distribuzione multimediale. La eSports Arena realizzata da Panasonic a ISE 2020come la nuova piattaforma software sia in grado di gestire eventi che non ammettono compromessi su latenza e performance.Come e quanto velocemente questa evoluzione tecnologica possa impattare sui canali IT e AV insieme, non è semplice dirlo. Molto dipenderà, mette in evidenza Stefano Tura, da quanto rapidamente le tecnologie e i protocolli standard dell'IT. Va poi tenuto presente che alcuni settori di fascia alta, come il broadcasting, richiedono comunque competenze molto specifiche, maturate negli anni e difficilmente replicabili.In campi meno specifici gli operatori di canale possono probabilmente cambiare più rapidamente il loro raggio d'azione. OCome accade già oggi tra chi distribuisce e chi crea contenuti digitali ad hoc. I primi con strumenti spiccatamente AV, i secondi con tecnologie IT.Evoluzioni di medio-lungo termine a parte, Panasonic ha portato a ISE 2020 diverse novità anche nei campi tradizionali dell'integrazione AV. In particolare con unain tecnologia 3-Chip DLP. Al momento la serie comprende il modello PT-RQ35K con risoluzione 4K e il modello PT- RZ34K con risoluzione WUXGA.È stata poi ampliata la gamma dipensati per le applicazioni retail, di digital signage e per gli ambienti business. Tra le novità si segnala in particolare la famiglia SQ1H, con diagonali da 55 a 86 pollici e luminosità da 1.000 a 2.000 cd/m2. Questi display integrano un modulo Intel SDM, che consente loro di eseguire in autonomia applicazioni "smart".Per le applicazioni di collaboration c'è il nuovoÈ un sistema basato su piccoli box trasmettitori da collegare semplicemente ai PC via USB e HDMI. Alla pressione di un pulsante, i box si collegano a una unità centrale che è connessa al display su cui condividere contenuti. Questa unità centrale può essere di tipo set-top box o un modulo per gli slot SDM dei display Panasonic SQ1.