NEC Display e Sharp, joint venture per il settore display (ma non solo)

Entrambe potranno attingere e sfruttare al meglio le peculiarità tecnologiche, specialmente in ambito B2B, delle singole aziende e realizzare soluzioni ad ampio raggio per il mondo 'visual'. Dal punto di vista finanziario NEC trasferirà il 66% di NEC Display Solutions a Sharp e manterrà una partecipazione del 34 percento.

hanno annunciato una

commerciale e tecnologica che consentirà ad entrambe di sfruttare unitamente i propri punti di forza, per soddisfare le sempre più pressanti esigenze di visualizzazione dei propri clienti globali. Questo significa, per esempio, che entrambe potranno sfruttare al meglio le competenze e realizzazioni di soluzioni in ambito professionale e del digital signage di Nec Display e mettere a fattor comune le tecnologie Sharp (come le soluzioni dei prossimi display a 8K Ultra High Definition), che principalmente oggi vengono orientate al mercato consumer e professionale.



NEC, inoltre, continuerà a vendere i prodotti e le soluzioni della joint venture ai suoi clienti in tutto il mondo. Il trasferimento dovrebbe concludersi il 1 ° luglio 2020.

Per Fujikazu Nakayama, Senior Executive Managing Officer di Sharp Corporation e President BU, Business Solutions BU... “Questo accordo creerà un’ottima sinergia. Sharp ritiene che questa joint venture con NEC contribuirà alla crescita del nostro business rafforzando il business B2B e ampliando le vendite”.







