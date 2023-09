Lattice presenta il primo FPGA di visione embedded di piccole dimensioni con USB integrato

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nella programmazione a basso consumo, ha annunciato oggi il lancio della famiglia FPGA Lattice CrossLinkU™-NX, i primi FPGA del settore con funzionalità...

— Amplia il portafoglio di FPGA di piccole dimensioni a basso consumo con il primo FPGA della categoria dotato di USB protetto per applicazioni di intelligenza artificiale e visione embedded.

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nella programmazione a basso consumo, ha annunciato oggi il lancio della famiglia FPGA Lattice CrossLinkU™-NX, i primi FPGA del settore con funzionalità integrate di dispositivo USB della categoria. Gli FPGA CrossLinkU-NX contribuiscono ad accelerare i progetti di sistemi dotati di USB e a semplificare la gestione termica grazie alla combinazione di un controller USB e di uno strato fisico (PHY) temprati, di un'esclusiva modalità di standby a basso consumo e di una serie completa di modelli di riferimento. Gli FPGA CrossLinkU-NX, ampliando la leadership di Lattice nel bridging dei sensori di visione embedded con le interfacce host USB, sono progettati per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti di semplificare la progettazione basata su USB per applicazioni nei mercati dell'informatica, dell'industria, dell'automobile e del consumo.

"La riduzione del consumo energetico, del costo totale di proprietà e dell'ingombro del modello è fondamentale per espandere il potenziale delle applicazioni di intelligenza artificiale e di visione", ha dichiarato Dan Mansur, vicepresidente del marketing di prodotto di Lattice Semiconductor. "Gli FPGA CrossLinkU-NX di Lattice sono ottimizzati per rispondere a queste esigenze, integrando la nostra leadership a basso consumo e a fattore di forma ridotto con la popolare interfaccia di connettività USB, per aiutare i designer a prolungare la durata della batteria e a semplificare la progettazione del sistema."

Costruite sulla pluripremiata piattaforma Lattice Nexus™, le caratteristiche chiave e le prestazioni dei nuovi FPGA a basso consumo Lattice CrossLinkU-NX includono:

FPGA di elaborazione della visione con USB Dotato di USB 2.0 temprato fino a 480 Mbps e USB 3.2 fino a 5 Gbps Riduzione del costo totale di proprietà e dell'area necessaria per i componenti PHY discreti Riduzione delle risorse di fabric FPGA necessarie per il controller di dispositivi USB

Modalità standby a basso consumo con Always-On (AON) Estensione della durata della batteria e semplificazione della gestione termica del sistema Ottimizzazione del consumo energetico in una tipica applicazione di visione embedded

Set completo di progetti di riferimento Offre un template Lattice Propel™, un driver host ed esempi di utility host per applicazioni di bridging da USB a I/O e da MIPI CSI-2 a USB per accelerare l'implementazione di dispositivi USB sull'FPGA.



Gli FPGA CrossLinkU-NX sono in distribuzione da oggi e sono supportati dall'ultima versione del software di progettazione Lattice Radiant®.

Per ulteriori informazioni sulle tecnologie sopra menzionate, visitate il sito:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. Ci potete seguire anche su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo o Youku.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

UFFICIO STAMPA:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com

Fonte: Business Wire