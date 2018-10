In questo ruolo, Natasha ha la responsabilità di promuovere il brand e i prodotti di Lenovo in Italia, con il controllo delle attività di corporate e trade marketing, e particolare attenzione alle linee Personal Computer e Smart Devices, sia sul mercato consumer sia in ambito professionale.In precedenza Natasha Perfetti ha ricoperto la carica di Marketing Manager della divisione Lifestyle & Services di Toshiba per l'Italia, con responsabilità diretta sulla definizione, pianificazione e implementazione dei piani marketing dell'azienda con l'obiettivo di incrementare la brand awareness e supportarne le attività commerciali curando sia il marketing di canale sia la comunicazione con i partner strategici.Conclusa l'esperienza in Toshiba e prima di arrivare in Lenovo, Natasha Perfetti si è occupata di marketing, comunicazione, relazioni pubbliche e organizzazione di eventi seguendo clienti nei settori della tecnologia, del design, del food e della moda, oltre che avere curato attività di comunicazione e marketing per un'organizzazione del terzo settore."Sono particolarmente lieto di accogliere una professionista di grande e conclamata esperienza come Natasha nel team di Lenovo Italia"ha commentatodiItalia."La profonda conoscenza del mercato italiano e del mondo della tecnologia fanno di lei la persona ideale per tenere ai massimi livelli la brand awareness di Lenovo, leader a livello globale del mercato PC".