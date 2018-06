iOS 12, ecco le tante novità

L'anteprima di iOS 12 per gli sviluppatori è disponibile per gli iscritti all'Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da oggi, e nel corso del mese sarà disponibile la beta pubblica per tutti gli utenti di iOS su beta.apple.com Il nuovoiOS 12 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 5s e successivi, tutti i modelli di iPad Air e iPad Pro, iPad 5ª generazione, iPad 6ª generazione, iPad mini 2 e successivi e iPod touch 6ª generazione. Per saperne di più: apple.com/ios/ios-12-preview iOS 12 è pensato per rendere più veloci e reattive le attività quotidiane su iPhone e iPad, grazie alle prestazioni migliorate a ogni livello del sistema. La fotocamera è fino al 70% più veloce all'avvio, la tastiera compare con una rapidità fino al 50% maggiore ed è più reattiva quando si scrive. E anche se il sistema sta lavorando parecchio, le app si avviano fino a due volte più velocemente.Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR più innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi strumenti per integrare esperienze condivise, alla realtà aumentata persistente e collegata a una determinata posizione, al rilevamento degli oggetti e al tracciamento delle immagini. Con un nuovo formato file aperto chiamato usdz e progettato in collaborazione con Pixar, la realtà aumentata arriva quasi ovunque su iOS, anche in app come Messaggi, Safari, Mail, File e News, portando grafica potente e funzioni di animazione.Nuove funzioni rendono ancora più espressive le comunicazioni con amici e familiari da iPhone X grazie alle nuove Animoji e alle Memoji, personaggi divertenti e personalizzabili. Le Memoji si creano direttamente in Messaggi scegliendo fra un insieme di caratteristiche all'insegna dell'inclusione e della diversità per formare una personalità unica. Anche l'attuale serie di Animoji si estende con l'aggiunta di nuovi personaggi: fantasma, koala, tigre e tirannosauro. Tutte le Animoji e Memoji ora possono rilevare l'occhiolino e i movimenti della lingua e offrire quindi ancora più espressioni. Con i nuovi effetti per la fotocamera, arrivano su Messaggi e FaceTime le Animoji, Filtri, Testo e Adesivi. I filtri Fumetto e Acquerello permettono di aggiungere più personalità alle foto e ai video, con le nuove etichette e forme gli utenti possono aggiungere didascalie e titoli per sottolineare parti di un'immagine e si possono inserire adesivi con i pacchetti di iMessage.FaceTime ha cambiato il modo in cui comunichiamo e condividiamo i nostri momenti più importanti e ora, con FaceTime di gruppo, è facile parlare con più persone contemporaneamente. I partecipanti si possono aggiungere in qualsiasi momento, arrivare più tardi se la conversazione è ancora in corso, e scegliere se parlare in video o con solo l'audio via iPhone, iPad o Mac. Possono anche partecipare da Apple Watch con FaceTime audio.Con Siri Shortcuts si può fare di tutto in modo nuovo e più veloce, perché ora Siri funziona su qualsiasi app. L'intelligenza di Siri è in grado di suggerire un'azione al momento giusto, per fare cose come ordinare un caffè al mattino o iniziare un allenamento nel pomeriggio. Gli utenti possono personalizzare le Shortcuts impostando un semplice comando vocale per dare il via all'attività o scaricare la nuova app Shortcuts per creare una serie di azioni da diverse app, da svolgere con un semplice tap o un comando vocale personalizzato. E gli sviluppatori possono sfruttare questa nuova funzionalità grazie alle API Shortcuts.La nuova sezione "Per te" fa comparire in un unico posto i tuoi momenti preferiti, riunendo i Ricordi e gli Album condivisi di iCloud. Grazie a una nuova funzione per i suggerimenti di condivisione è più facile condividere foto con gli amici, e a chi le riceve viene chiesto di condividere a sua volta le foto e i video dello stesso viaggio o evento. I suggerimenti di ricerca fanno riemergere dalla libreria gli eventi, le persone, i luoghi, i gruppi, le categorie e le ricerche più rilevanti, e grazie a una nuova funzione è ora possibile combinare più termini di ricerca per trovare le foto giuste.Nuovi strumenti integrati in iOS 12 aiutano i clienti a comprendere e controllare quanto tempo trascorrono sui loro dispositivi iOS. Le nuove modalità di Non disturbare permettono di interrompere la funzione in automatico in base a un'ora, ad una posizione o ad un'azione predefinita. E "Non disturbare durante il sonno" aiuta le persone a dormire meglio riducendo la luminosità del display e nascondendo tutte le notifiche sulla schermata di blocco fino a un nuovo comando al mattino.Per ridurre le interruzioni, iOS 12 offre agli utenti più opzioni per controllare le notifiche che ricevono. Possono gestirle all'istante per fare in modo che arrivino senza suoni o disattivarle completamente, e con le notifiche raggruppate è più facile leggerne e gestirne di più contemporaneamente.Screen Time fornisce agli utenti informazioni dettagliate e strumenti per aiutarli a comprendere meglio e controllare quanto tempo trascorrono nelle app e sui siti web. I resoconti giornalieri e settimanali mostrano il tempo totale trascorso nelle singole app, l'utilizzo di una determinata categoria di app, quante notifiche arrivano e quante volte si prende in mano l'iPhone o iPad. Inoltre Screen Time permette ai genitori di accedere ai resoconti delle attività dei figli dal proprio dispositivo iOS usando la funzione "In famiglia" di iCloud, e di impostare orari per limitare l'uso del dispositivo iOS da parte dei figli, per esempio quando è ora di andare a letto.Come per tutti gli aggiornamenti software di Apple, i miglioramenti a privacy e sicurezza sono una priorità anche in iOS 12. In Safari, il sistema antitracking intelligente migliorato impedisce che i pulsanti "Like" o "Condividi" e i widget per commentare sui social network tengano traccia delle attività degli utenti senza il loro permesso. Inoltre Safari ora fornisce informazioni di sistema semplificate durante la navigazione degli utenti per evitare che le loro attività vengano tracciate in base alla configurazione del sistema. E in più crea, inserisce e archivia in automatico password sicure quando gli utenti aprono nuovi account online, e segnala le password già usate affinché possano cambiarle.