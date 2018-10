Da Zebra Technologies nuova generazione di mobile computer

Technologies

Ugo Mastracchio, Sales Engineer Manager di Zebra Technologies

, leader globale nelle soluzioni di mobile computing per le aziende, ha aggiornato la propriache affiancheranno i noti TC25, TC51/56 e TC70x/75x. I nuovi nati, affiancati dalla suite M-DNA, offrono una soluzione affidabile, durevole e moderna, in grado di supportare il personale impiegato in prima linea."Oggi l’azienda è il risultato dell’acquisizione fatta circa quattro anni fa di un importante ramo d’azienda di Motorola Solutions. Zebra era già leader mondiale nel mercato delle stampanti termiche e dei lettori di codici a barre e oggi offre una completa famiglia di soluzioni di mobility per molti mercati verticali che ha lo scopo di ridurre il TCO - evidenzia-. Abbiamo un portafoglio molto ampio che si sta ulteriormente espandendo verso l’IoT con una serie di sensori atti a localizzare persone e asset. L’azienda conta oggi 7.000 dipendenti in tutto il mondo, 122 uffici in 81 paesi e più di 4,2 miliardi di capitalizzazione, cifra che è aumentata in maniera significativa in questi ultimi mesi. Oggi il valore delle azioni è infatti di 170 dollari rispetto ai 65 di un anno fa. Circa il 95% delle maggiori aziende worldwide hanno prodotti Zebra. Ricordo inoltre che il 100% delle nostre vendite è realizzato attraverso il canale dei rivenditori”.I nuovi palmari TC5x e TC7x, che differiscono principalmente sotto il profilo della resistenza fisica,. Quest’ultimaLa primaWorryFree Wi-Fi ottimizza la produttività del personale attraverso una tecnologia Wi-Fi potenziata, una migliore connettività al network e un roaming più veloce.per migliorarne l’efficienza, la privacy e la sicurezza. InfineTra le caratteristiche tecniche più importanti dei nuovi device ricordiamo l’adozione del processore Snapdragon 660 di Qualcomm, il supporto alla tecnologia MU-MIMO e Bluetooth 5.0, e una sezione audio di alta qualità. È inoltre possibile sfruttare l’apparecchio come un normale smartphone e per comunicazioni vocali uno a molti.che certifica in modo indipendente le soluzioni di mobile computing che rispettano una serie di standard elevati.