Microsoft rinnova i prodotti Surface

Annunciati nell'ottobre 2018, sono orai nuoviSi tratta di un’evoluzione della nota famiglia Surface che beneficia dei nuovi processori Core di ottava generazione. Nel commentare i nuovi annunci,diha ricordato che:"Vogliamo e molto spesso dobbiamo lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Si stima poi che per il 2020 il 50% della forza lavoro sarà mobile. È chiaro quindi che il modo di lavorare di queste persone non sarà come quello a cui siamo abituati noi, lo stesso dicasi per gli strumenti tecnologici. Noi diciamo che 'Surface' è il 'meglio di Microsoft' poiché hardware e software sono studiati dagli stessi ingegneri. Utilizziamo i migliori componenti a livello tecnologico è lì stressiamo al massimo. Ad esempio l'Audio Lab in cui testiamo i nostri prodotti è la stanza più silenziosa al mondo e abbiamo un ambiente con 36 telecamere in cui studiamo come le persone interagiscono con i prodotti nei vari ambienti di lavoro. Eseguiamo poi dei test molto intensivi che durano 3 settimane per garantire una vita dei device di almeno 3 anni. Facciamo cadere ad esempio i computer sul cemento da un'altezza di 2 metri e li esponiamo a temperature estreme come 55 gradi e 85% di umidità”.Il nuovo Pro 6, basato sui processori Intel Quad Core di ottava generazione, garantisce un incremento delle prestazioni del 67% rispetto al modello precedente ed è disponibile in versione nera e color platino. Adotta un display PixelSense da 12,3 pollici, una batteria che garantisce fino a 13,5 ore di autonomia e una cerniera full-friction che permette di utilizzarlo nelle modalità Laptop, Studio e Tablet.è un prodotto ultra leggero, rifinito con materiali eleganti a cui si aggiunge la bellissima tastiera Signature rivestita in Alcantara. Anche questo modello è basato sui processori Intel Quad Core di ottava generazione e offre un’autonomia massima che si avvicina alle 14,5 ore. Con il nuovo prodotto è stato implementato un touchscreen PixelSense da 13,5 pollici e le casse acustiche OmniSonic. Questi due laptop sono disponibili anche in versione “for Business” con carattteristiche aggiuntive come Windows 10 Pro che garantisce un’elevata sicurezza, una maggior semplicità di gestione e migliori funzionai per la produttività. Da segnalare la garanzia Microsoft Advanced Exchange che prevede la sostituzione anticipata del dispositivo guasto. Se quello guasto viene poi reso entro 15 giorni non è previsto nessun costo aggiuntivo.è invece un all-in-one basato su un display regolabile Brilliant PixelSense da 28 pollici con una risoluzione di 4.500x3.000 pixel che, grazie a uno speciale meccanismo, può essere orientato a proprio piacimento. Troviamo inoltre un processore Intel Quad Core di settima generazione e il sistema operativosono acquistabili nella versione consumer rispettivamente a partire dasule nei principali negozi di elettronica di consumo, approfittando inoltre di unodedicato a studenti, genitori e insegnanti.sono invece disponibili presso i rivenditori autorizzati rispettivamente a partire daè in vendita a partire da un prezzo disul Microsoft Store, presso iautorizzati per gli utenti aziendali e, in esclusiva fino al 7 marzo, presso i punti vendita MediaWorld e online su