Videogiochi al top con le nuove schede grafiche GeForce GTX 1650

MSI ha avviato la commercializzazione anche in Italia della nuova linea di schede grafiche basate sulla GPU GeForce GTX 1650, l'ultima arrivata della famiglia NVIDIA Turing GTX.

Dotate di eccellenti soluzioni di dissipazione termica, le schede MSI GeForce della serie GTX 1650 sono progettate per offrire velocità di clock e memoria elevate, in grado di raggiungere performance sempre ottimali durante il gioco, come nel caso dell'ammiraglia GAMING X 4G. Caratterizzato invece da un design semplice e lineare, il modello VENTUS offre un sistema di raffreddamento a doppia ventola per prestazioni eccezionali. Il modello AERO ITX, inoltre, rappresenta una opzione per i giocatori che desiderano includere la potenza dell'architettura Turing in una configurazione dalle ridotte dimensioni.

GeForce GTX 1650 GAMING X 4G

GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC





GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC





MSI DRAGON CENTER



La versioneè caratterizzata dal collaudato sistema di dissipazione TWIN FROZR 7, dotato di due ventole TORX 3.0 brevettate MSI, che generano una notevole portata d'aria in modo concentrato, evitando dispersioni e riducendo drasticamente il rumore. Inoltre il sistema TWIN FROZR 7 è progettato per fornire un'efficiente dissipazione del calore, mantenendo le temperature sempre sotto controllo a fronte di prestazioni costantemente elevate.MSI ha conferito alla GeForce GTX 1650 GAMING X 4G un look aggressivo che non passa inosservato, abbinando il colore grigio canna di fucile al nero, che ben si sposano con il sistema di illuminazione a LED fornito di serie. Utilizzando poi il software MSI Dragon Center, è possibile controllare e sincronizzare tutte le componenti LED del tuo PC.Caratterizzata da un sobrio design nero e argento, la nuova MSI GeForce GTX 1650è la versione ottimizzata in dimensioni e peso della sorella maggiore VENTUS. Il suo sistema di dissipazione impiega due silenziose ventole che forniscono un flusso dell'aria sempre costante sul radiatore, smaltendo il calore della GPU in modo sempre rapido ed efficiente.Con una lunghezza massima di 170mm, il modello GTX 1650si presenta molto compatto nelle dimensioni, senza rinunciare per questo alle performance, che sono identiche a quelle fornite dal rispettivo modello a dimensioni piene.La nuovissima GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC può essere per questo perfettamente abbinata alla scheda madre Z390I GAMING EDGE AC, per creare un perfetto connubio dedicato ai sistemi di gioco dal fattore di forma ridotto e HTPC.Il modello AERO ITX utilizza una singola ventola ad alte prestazioni che sormonta un compatto dissipatore dotato di efficienti heatpipe. Inoltre il design bi-color black&white con dettagli in carbonio è molto elegante, per ben figurare specialmente nei sistemi con paretina laterale trasparente.MSI Dragon Center è la nuovissima piattaforma software che integra tutte le opzioni necessarie per tenere sotto completo controllo i componenti, sistemi desktop e periferiche.Con le schede grafiche MSI Gaming, Dragon Center consente ai giocatori di passare rapidamente tra le modalità OC, Silent e Gaming Mode, che ottimizzano all'istante le frequenze di funzionamento per offrire una migliore esperienza di utilizzo.MSI Dragon Center continuerà a migliorare ed evolvere, includendo funzionalità ad esclusivo vantaggio degli utenti MSI.Per ulteriori informazioni: Dragon Center Landing Page Afterburner è il software di overclocking della scheda grafica più conosciuto e ampiamente utilizzato al mondo, in grado di fornire in tempo reale il pieno controllo dei parametri opertivi. L'ultima versione di MSI Afterburner include inoltre la funzionalità OC Scanner e supporta le nuove schede grafiche della serie GeForce GTX 1650.OC Scanner consente di impostare le frequenze di overclock più alte e stabili per la tua scheda, offrendo nel contempo un incremento di prestazioni per un'esperienza di gioco sempre fluida.Per ulterioriori informazioni: MSI Afterburner Landing Page