Tante novità in casa Bitdefender. Dopo l'annuncio di un nuovo Programma di Canale specifico per gli MSP , arriva anche una novità di prodotto. Il vendor, infatti,che rafforzaQuesta nuova tecnologia rappresenta un'altra innovazione integrata in GravityZone in grado di aiutare le imprese a ridurre la superficie di attacco degli endpoint e di proteggere proattivamente i sistemi dalle violazioni, scoprendo, assegnando le priorità e correggendo i rischi derivanti da configurazioni errate del software degli endpoint.La maggior parte delle minacce odierne colpisce ben note vulnerabilità di configurazione e applicazioni endpoint. Ad esempio, il Ransomware WannaCry ha sfruttato i rischi connessi alle configurazioni e avrebbe potuto essere mitigato con semplici modifiche alle policy di configurazione. Ora, con l'analisi del rischio degli endpoint, i team SecOps possono migliorare il livello di sicurezza e proteggere proattivamente gli endpoint dagli attacchi futuri eliminando una delle più comuni fonti di infezione e violazione. Questi team sono costantemente sopraffatti ogni giorno da attività reattive e ripetitive, tra cui la gestione delle vulnerabilità, la valutazione e la prioritizzazione degli incidenti e l'applicazione delle patch. Gli indicatori di analisi del rischio degli endpoint aiuta gli addetti alla sicurezza ad uscire da questa routine, e permette loro di rifocalizzarsi in modo più strategico sulla profilazione del rischio e sulla mitigazione proattiva del rischio delle risorse degli endpoint.è una soluzione per la sicurezza degli endpoint coordinata e adattiva progettata per i team di sicurezza IT con risorse limitate che cercano di massimizzare l'efficacia, l'automazione e la facilità d'uso. GravityZone fornisce lo stack di prevenzione degli endpoint più avanzato del settore con oltre 30 livelli e la più grande fonte di informazioni sulle minacce del settore, alimentata da oltre 500 milioni di sensori in tutto il mondo. Comprende anche un livello EDR completo con sovraccarico ridotto come parte della stessa soluzione composta da singolo agente e console unica, in modo che le aziende con limitate risorse di analisti per la sicurezza possano valutare le priorità degli avvisi con un solo clic, riducendo lo stress legato all'enorme quantità di avvisi ricevuti e i tempi di fermo."Arrestare le minacce altamente sofisticate di oggi richiede un approccio strategico ed equilibrato che si occupi anche della sicurezza degli endpoint. Piuttosto che affidarsi a un modello di pura prevenzione o di puro rilevamento/risposta, le imprese che adottano i sistemi più sicuri uniscono efficace prevenzione, rapida rilevazione/risposta con analisi del rischio integrata per rafforzare proattivamente i sistemi e ridurre la superficie di attacco e mitigare potenziali attacchi in futuro", ha dichiarato. "Il nostro triplice approccio che incorpora una comprovata prevenzione ad alta efficacia, EDR con sovraccarico ridotto, analisi proattiva e consolidamento del rischio, è una novità nel settore e una parte importante della nostra strategia integrata di Prevenzione delle Violazioni".Queste innovazioni sono attualmente disponibili per i clienti già in possesso della soluzione GravityZone e incluse in tutte le versioni in vendita.