CES 2020, HP mette in mostra tecnologia e ecosostenibilità

HP E24d G4 e HP E27d G4 Docking rappresentano una nuova categoria di display intelligenti in quanto sono i primi monitor al mondo con gestibilità di rete e singola accensione.

HP Renew che comprende uno zaino, topload, tote e slim brief realizzati in PET riciclato al 100% per la realizzazione di borse eco-friendly per portatili da 14 o 15,6 pollici di diagonale.

HP Spectre Folio Backpack e il Topload sono dotati di un esterno in tela cerata resistente all'acqua per mantenere i dispositivi sicuri e asciutti e di una tasca RFID che protegge le informazioni della carta di credito e del passaporto dai dispositivi elettronici di lettura dati.

Prima novità è, un convertibile da 15 pollici, dotato di display 4K, con un rapporto screen-to-body del 90% e fino a 17 ore di durata della batteria. HP Spectre x360 15 garantisce performance, esperienza dei contenuti ad un livello superiore e la possibilità di lavorare in mobilità e sicurezza. Altra novità è il primo PC al mondo con display HDR600 con rapporto di contrasto di 6000:1. Mette a disposizione la massima potenza per le creazioni digitali con il primo all-in-one con grafica NVIDIA GeForce RTX e una tastiera multi-device, per passare da uno smartphone a un tablet. Presenta il più ampio display 4K al mondo in un all-in-one, ed è un Innovation Award honoree del CES 2020. Con Elite Dragonfly, HP propone il più leggero convertibile business al mondo con tecnologia 5G dotato di tecnologia Tile. Elite Dragonfly è il primo notebook al mondo realizzato con materiale plastico recuperato dall'oceano, e più dell'82% delle parti meccaniche sono realizzate con materiali riciclati. Inoltre con HP Sure View Reflect, una tecnologia all'avanguardia che conferma la leadership di HP in materia di innovazioni per la privacy, si può lavorare in modo discreto in molte condizioni di illuminazione. Infine, Elite Dragonfly è il primo laptop al mondo con Tile integrato, l'azienda leader mondiale nella localizzazione intelligente. All'evento di Las Vegas HP presenta anche nuovi display e accessori sostenibili.