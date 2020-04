Smart working, scopri le novità di Aruba HPE e il supporto di Tech Data

Lavorare in modalità smart working richiede prodotti alla stato dell'arte che consentono di non avere problemi tecnici e di configurazione. Scopri le novità di Aruba HPE, il supporto e le promo di Tech Data.

E' indubbiamente nei numeri la crescita esponenziale delle persone che sono passate, con un trend in crescita, a lavorare in modalità smart working. Per esempio, dalla metà del mese di Marzo alla fine del mese, in sole 2 settimane, hanno iniziato a lavorare in questa modalità oltre 500.000 persone in Italia (fonte Ministero del Lavoro) e anche nel periodo successivo i numeri sono e stanno continuando a crescere.

Però per essere produttivi e sicuri in modalità smart working si devono avere a disposizioni tecnologie e prodotti idonei a tale scopo. E qui entra in campo Aruba HPE (con il supporto tecnico e commerciale di Tech Data) con una serie di interessanti e performanti soluzioni.

Il WiFi per lo smart working

Per esempio scegliendo la soluzione Aruba Instant ON AP11D si ha a disposizione una connessione WiFi veloce e affidabile (collegamento Wi-Fi Wave 2 802.11ac di livello aziendale), oltre a 3 porte LAN con cui è possibile connettere dispositivi che richiedono una connessione cablata (telefono IP, stampante di rete, PC desktop, ...) così da realizzare, in poco tempo, un piccolo e funzionante ufficio personale. Il tutto senza aver necessità di un supporto tecnico grazie alla procedura di installazione e di setup estremamente semplice, come potete anche vedere nel simpatico video realizzato da Tech Data.



Inoltre, utilizzando la tecnologia

Smart Mesh,

si estende e migliora ulteriormente la ricezione del segnale Wi-Fi di casa semplicemente e con velocità. Per aggiungere un nuovo AP (e aumentare la superficie coperta dalla rete senza fili) è sufficiente collegarlo a una presa di corrente elettrica e attendere qualche istante.

Perchè scegliere Tech Data

Scegliere

Tech Data

vuol dire affidarsi a un partner storico, affidabile e veloce, e con relazioni importanti con i vendor. Tech Data, in questo caso, sfrutta la partnership con HPE e HPE Aruba per garantire un vasto portfolio di prodotti IT, tecnologia, prodotti enterprise, soluzioni e servizi in tutto il mondo fornendo assistenza continua per ridurre il tempo necessario a trasformare le idee in valore.

Per diventare Partner bastano pochi passaggi: la

piattaforma HPE Partner Ready Portal

è in grado di fornire strumenti di vendita personalizzati, un coinvolgimento nelle vendite più rapido e collaborativo, formazione, generazione della domanda ed esperienza di gestione aziendale, in modo semplice, produttivo e sicuro.

Formazione Smart con Tech Data Channel Academy

piattaforma Tech Data Channel Academy può superare le prestazioni del resto del mercato fino al 75% in termini di crescita di vendite su base annua. Nuovi moduli Greenlake e Aruba ti aspettano.

Approfitta di questo momento per seguire i corsi comodamente da casa.

Per ulteriori informazioni:

https://channelacademy.techdata.com/

Tech Data non è solo un distributore di prodotti, è un partner che aggiunge valore, Per esempio chi utilizza attivamente la piattaforma Tech Data Channel Academy può superare le prestazioni del resto del mercato fino al 75% in termini di crescita di vendite su base annua. Nuovi moduli Greenlake e Aruba ti aspettano.

Le PROMO di Tech Data

Tech Data mette a disposizione

una piattaforma a disposizione del reseller, dedicata alle Small e Midmarket solutions Aruba.

Il

Microsito

è disponibile sul sito

Tech Data HPE

e all'interno sono contenute le soluzioni Aruba Instant On, Aruba Switching, Aruba Central Cloud Management, promozioni e molto altro. Per ulteriori informazioni:



https://tdhpe.techdata.eu/it/Products/Networking/Aruba-Business-Networking/

Le promo da non perdere

Le promo del momento sono:

- Aruba Ignition SMB Channel Incentive

- 1+1 Switch / AP Small Business Promotion

- Aruba Central 2.5 Multi-Tier Promotion





