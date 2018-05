Con Oracle JD Edwards il futuro dell’ERP è “Autonomous”

Ilpresenta per la prima volta i nuovi “Autonomus services” erogati attraverso il Cloud Oracle e basati sulle tecnologie più innovative di Intelligenza Artificiale e Machine Learning.L’evento sarà l’occasione per comprendere come in molti casi sia proprio l’ERP, e in particolare la piattaforma JD Edwards , la porta d’ingresso più efficace e rapida per le imprese che vogliono innovare e che possono portarsi in casa i vantaggi del Cloud 2.0 (la nuova offerta IaaS di Oracle in termini di architettura e servizi) con un basso impatto su costi e organizzazione ma unNel corso dell’evento saranno ovviamente anche evidenziati i progressi e le nuove potenzialità della piattaforma JDE on-premise, arricchita con l’ecosistema delle soluzioni Saas e PaaS in cloud, che oggi consentono di indirizzare rapidamente le esigenze di business e di innovazione delle imprese.Nella sessione di apertura,, Senior Vice President JD Edwards, e, Vice President Product Development JD Edwards illustreranno le novità dell’offerta Oracle JD Edwards presentate alla convention “Collaborate 2018” di Las Vegas, e spiegheranno come JD Edwards sia una potente piattaforma per implementare la digitalizzazione dei processi aziendali e del futuro dell’Autonomous ERP.Diversi clienti italiani dipresenteranno la loro esperienza nell’implementazione di nuove installazioni JDE ma anche di “lift & shift” di installazioni esistenti da on-premises al Public Cloud Oracle, con i benefici raggiunti e i passaggi chiave delle loro scelte. Infine, in un’apposita area demo, con l’ausilio di esperti Oracle, i partecipanti potranno, oppure provare come sia semplice per un utente business utilizzare l’Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud.Particolarmente ricca, l’area dedicata all’IoT ospiterà la presentazione, da parte di, Oracle Global IoT Digital Transformation Director, delle soluzioni IoT Applications in modalità SaaS, con una serie di demo ispirate al mondo del Manufacturing, della Logistica, dell’Asset monitoring, delle risorse umane e della virtual reality collegata con JDE.In una seconda area demo, presidiata da, CEO di RobSon (Partner Oracle) e, Oracle Analytics Specialist, sarà allestito un collegamento in diretta di macchine a controllo numerico con Oracle Cloud Infrastructure e sarà mostrata l’analisi dei dati realizzata in real time con Oracle Autonomous Datawarehouse.è un evento irrinunciabile per tutte le aziende impegnate nel percorso della trasformazione digitale., dalle 14:00 alle 18:00 presso la sede Oracle di Cinisello Balsamo (MI), Viale Fulvio Testi 136.