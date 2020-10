Cometa, Cash & Carry con una forte vocazione al supporto

Pietro Stinco, Head of Sales & Marketing di Cometa

“Nessuno era preparato a un’emergenza come quella scoppiata in Italia a fine febbraio. Tuttavia, Cometa è riuscita a resistere anche nelle sue fasi più drammatiche senza mai chiudere, nemmeno un giorno. I nostri Cash & Carry hanno continuato a essere operativi, facendo trovare i prodotti sempre pronti al ritiro oppure inviando la merce agli indirizzi di spedizione indicati dai dealer. Per garantire questi servizi, abbiamo adattato gli orari di lavoro alle esigenze dei clienti, rispettando sempre le misure di contenimento dettate a livello nazionale. Un grande plauso va soprattutto alle nostre persone, che con coraggio e forte senso di responsabilità hanno permesso di realizzare tutto questo” afferma, riconoscendo come l’infaticabile lavoro dei Cash & Carry abbia consentito al distributore di passare senza fatica e con continuità alla Fase 2, assicurando ai clienti la finalizzazione quotidiana delle proprie trattative., luoghi in cui i rivenditori possono trovare personale esperto e qualificato in grado di aiutarli a cogliere le opportunità di mercato, indirizzandoli all’interno di una struttura capace di assicurare la messa a punto di soluzioni competitive.. La loro clientela è costituita da dealer, computer shop, system integrator e installatori, cui viene generalmente proposta la stessa tipologia d’offerta e lo stesso catalogo di prodotti indipendentemente dalla dislocazione geografica del punto vendita.“Gli spazi di tutti i nostri Cash & Carry vengono tipicamente sfruttati anche per erogare ai rivenditori corsi di formazione attraverso sessioni tecniche e commerciali, che tendiamo a organizzare con vendor capaci di veicolare contenuti a valore per il business dei nostri clienti” spiega Stinco, precisando che. “In particolare, disponiamo di alcune Business Unit dedicate esclusivamente al mondo del valore, quattro divisioni focalizzate sul settore Enterprise, su quello dell’Education, sul mondo Office e su quello del Cablaggio Strutturato e del Networking. Questa struttura rappresenta un punto di forza per i Cash & Carry dal momento che possono contare sul supporto di team specialistici per affiancare i propri clienti nella formulazione di soluzioni estremamente customizzate” precisa l’Head of Sales & Marketing, che ricorda come l’obiettivo di Cometa sia ormai quello di agire da facilitatore di business in un mercato sempre più dinamico e competitivo.