GDPR: Ipswitch MOVEit per essere tranquilli

Nella recente ricercache costituisce, il 23% degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione è stata vittima di reati economico-finanziari negli ultimi 24 mesi.Tra questi reati la categoria di frode più diffusa è il cybercrime. Il trend eè allarmante:La violazione dei sistemi informatici e la conseguente sottrazione di dati personali hanno dato vita a un fiorente mercato per i cybercriminali su base globale. Gran parte dei dati rubati vengono immessi in un mercato nero in cui i prezzi variano in base al tipo di dato e alla sua “anzianità” (da quanto tempo è stato rubato). Il costo di tali frodi è immane. Il 50% delle aziende che hanno subito frodi dichiara che la perdita è stata superiore ai 50.000 dollari americani e per il 24% il danno è stato superiore al milione di dollari. E alle perdite dirette occorre aggiungere anche i costi di investigazione della frode, eventuali sanzioni da parte delle autorità, possibili contenziosi e le gravissime conseguenze a livello reputazionale e di impatto sulle relazioni commerciali.Il trasferimento dei dati personali è oggi uno dei processi principali delle operazioni di business delle organizzazioni IT in una vasta gamma di settori ed e’ pertanto esposto a numerosi tipi di minacce e attacchi. Dal punto di vista della sicurezza infatti, i dati in transito sono dati ad alto rischio in quanto il trasferimento rappresenta un’opportunità unica per l’intercettazione. Il rischio sussiste ovviamente anche quando i dati sono conservati in un archivio/store. Oltre ai danni imputabili ad azioni criminose occorre poi considerare i rischi derivanti da comportamenti accidentali, errori umani o errori di processo. Ad esempio, dei dati possono andare persi perché qualcuno all’interno dell’organizzazione o un suo partner semplicemente fa qualcosa che non dovrebbe fare, come trasmettere dati attraverso mezzi non sicuri, quali allegati email, servizi web/cloud, social network. O ancora, qualcuno si lascia ingannare dai phisher, malintenzionati che effettuano invii di messaggi di posta elettronica che imitano, nell'aspetto e nel contenuto, messaggi legittimi di fornitori o partner e richiedono la fornitura di informazioni riservate o l’esecuzione di pagamenti.E’ anche in risposta a queste crescenti minacce, che la Commissione Europea ha presentato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - General Data Protection Regulation) che, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo, verrà pienamente applicato a partire dal 25 maggio 2018. Il GDPR va a sostituire la ventennale Direttiva sulla protezione dei dati, rafforzando molte delle clausole originali della stessa e stabilendo standard più elevati per la protezione dei dati personali dei residenti dell’UE.Ogni organizzazione che raccoglie, trasferisce o elabora dati personali di cittadini dell’UE è soggetta al GDPR, secondo il quale la perdita di dati causata dalla mancanza di adeguate politiche e misure di protezione può comportare multe fino al 4% del fatturato mondiale annuo aziendale. Per garantire il rispetto di tale normative, i reparti IT dovrebbero prestare particolare attenzione all'uso da parte di dipendenti e partner esterni di tecnologie non garantite per la condivisione di file come FTP in chiaro, e-mail e servizi cloud.I processi di trasferimento di file sicuri hanno requisiti stringenti in termini di gestione degli utenti, meccanismi di autenticazione (inclusi single sign-on e autenticazione multifattore), controllo dei flussi di trasferimento, cifratura dei dati in transito e "a riposo", meccanismi di automazione, logging e non ripudio (ovvero garanzia di attendibilità dell'identità del mittente e del destinatario, autenticità e Integrità del file e impossibilità di disconoscerne l'invio o la ricezione), scalabilità, gestione del ciclo di vita del dato con meccanismi di purging/eliminazione, tracciabilità dei trasferimenti e produzione di reportistica comprovante le operazioni effettuate. 