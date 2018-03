Teamsystem, il futuro è nelle mani dei partner digitali

Federico Leproux, Ceo di TeamSystem

Sales Director Gruppo TeamSystem







Stefano Roversi, Sales Director Gruppo TeamSystem

C’è TeamSystem tra i vendor sponsor della settimana milanese del digitale – la Milano Digital Week conclusasi di recente – che ha deciso di ambientare in questa cornice l’dedicato ai proprie quest’anno anche– è possibile leggere un articolo dedicato all’evento su, ndr).il claim scelto per l’occasione: una corsa in direzione dellache oggi tocca tutto e tutti. TeamSystem la sta facendo spedita; per prima ha assorbito questo concetto facendolo suo passando da produttore di soluzioni gestionali adper trasferirlo successivamente a partner e clienti. Una missione realizzabile solo ed unicamente se condivisa con l’ecosistema di partner, anello di congiunzione con i clienti sul territorio, aziende e studi professionali.Una trasformazione che sembra dare ragione all’azienda come raccontano i numeri.Il 2017 è stato infatti un esercizio fiscale molto positivo per TeamStystem, che ha riportatonei ricavi e delUna crescita avvenuta esclusivamente in maniera organica, a parte alcune piccole acquisizioni mirate (in totale 11) con l’obiettivo di accrescere le competenze ed estendere l’offerta nel solco del percorso digitale.Ilsi è rivelato il principale motore della crescita: “La crescita media dei ricavi nell’esercizio 2017 è stata dell’8% mentreper arrivare all’88-90% se si includono le acquisizioni”, illustra. Cloud che oggi per TeamSystem si traduce in un’apertura a- per esempio il micro business - ea completamento dell’offerta ‘core’ – servizi a valore come fatturazione elettronica, firma digitale, e-commerce, connessione al sistema bancario, …. Un motore che però richiede: “La transizione dei clienti tradizionali on premise a questo nuovo paradigma di fruizione dell’IT e ai nuovi servizi aggiuntivi va abilitata al meglio”, enfatizza Leproux.In quest’ottica non è casuale la nuova nomina di, già manager dell’azienda da 15 anni, oggi nel ruolo di. Un, combinando la forza vendita diretta con quella indiretta. “Un canale coeso per promuovere e abbracciare il digitale a cui corrisponde una responsabilità unica che ha come obiettivo il ‘sell out’, l’adozione del cliente a prescindere dal fatto che arrivi dal canale diretto o indiretto. Un fatto molto coerente con il tema della digitalizzazione, con il partner che deve evolvere e diventare digitale. Chi non lo fa è destinato a ridurre il proprio perimetro d’azione, chi segue questa strada verso il digitale diventa consulente di digitalizzazione e può riuscire a fare meglio del passato perché si sposterà nel campo del valore aggiunto”.Unsecondo TeamSystem: “Di natura soprattutto culturale che porta a riconvertire competenze e riqualificare gli skill per abilitare i partner non tanto a installare il software e a configurare le macchine ma a fornire supporto consulenziale ai clienti. Non è un processo banale ma è un passo necessario”, afferma Leproux.E’ Roversi a spiegare gliper centrare l’obiettivo: “Abbiamo la fortuna di avere una duplice anima commerciale: diretta e indiretta. La bontà delle nostra strategia sta nello sperimentare prima sulla nostra pelle e poi trasferire sul mercato: nel 2016 e soprattutto nel 2017 il canale diretto ha riscontrato chiaramente il valore del cloud; oggi la domanda è forte e sostenuta e la fiducia verso questo paradigma è molto cresciuta da parte dei clienti. E’ quindi tempo di coinvolgere maggiormente il canale indiretto”.TeamSystem lo fa seguendo alcune direttrici principali. In primis, sviluppando fortemente le: “Per aggredire e convincere il cliente a passare al cloud ci vogliono argomentazioni convincenti. Per vendere queste soluzioni/servizi bisogna comprenderli a fondo e trasferire i messaggi corretti facendone comprendere i benefici. Da qui un forte investimento. Ci vorrà tempo per trasformare un canale così grande e capillare, ma ci siamo mossi per tempo e ora vogliamo accelerare mettendo a disposizione molte competenze.” Un esempio in questo senso riguarda l’iniziativa ‘– un corso di circa 10 giorni con cadenza trimestrale rivolto sia alla forza vendita interna sia ai al fine di accelerare le competenze cloud.TeamSystem pensa inoltre che sia necessario evolvere dal punto di vista delleoperando in modo più metodico e scientifico al fine di governare al meglio l’attività commerciale, di lead generation e di marketing di molti partner.Un asse altresì innovativo prevede l’iniziativa ‘volta ad affiancare ai partner più tradizionali, che operano su una base clienti esistente e consolidata concentrata sul business del software gestionale, un nuovo canale rappresentato da una nuova generazione di partner – giovani e avvezzi al digitale: “Dobbiamo essere attrattivi per il mondo digitale che opera in logica cloud”.Non ultimo, l’intenzione di adottare la tecnicadiffusa nei paesi anglosassoni relativa a una distribuzione dei contenuti/servizi a valore aggiunto non più in modo tradizionale, un nuovo modo per penetrare più diffusamente la base clienti.