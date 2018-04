Lenovo, la differenza si fa con i partner (video)

E’ unamolto determinata a imprimere un’accelerata al proprio procedere sul mercato quella che in questi giorni ha incontrato i partner nela loro dedicato – nelle due tappe di– all’insegna del claim: ‘Let’s make the Difference Toghether’ a richiamare quel motto aziendaleche permea ogni aspetto relativo al vendor.Un file rouge lungo tutta la giornata, spiegato ai partner da, perchéprincipalmente con loro che si può: “A livello mondialee questa percentuale è prossima al 100% in Italia. Per questo è”, enfatizza.Per Leonovosignifica in primiscome racconta Baldi: un concetto che deve essere chiaro ai partner: “L’un brand giovane, dicon una storia di innovazione. Nata nelpartendo da due ragazzi a cui si deve l’invenzione di una scheda in grado di trasformare i caratteri occidentali in ideogrammi,, cambiando il nome nella nuova Legent – Lenovo. Tra le altre tappe miliari le acquisizioni, datate entrambe, del brand mobilee dei server IBM x86. Un’azienda ‘different’ anche a lA differenza di altre società asiatiche (ma non solo),, ha un Board of Directors costituito da 11 manager provenienti da sette nazionalità diverse tra cui spiccano anche due italiani ( Gianfranco Lanci e Luca Rossi, ndr)".Un’azienda giovane con un(in Italia c’è ancora da lavorare i questo senso), in grado di fare gli investimenti per assecondare il mercato. Oggi è tra i primi(99esima posizione nella classica Interbrand, ma soprattutto uno dei 15 marchi tecnologici presenti nella classifica),Un’azienda che continua a innovare:e oggi mette in campo unpassando attraverso nuove tecnologie: “Un, in grado di fornire un paniere esteso di soluzioni in modo professionale, avendo la massa critica per farlo”, ricorda Baldi.si esprimono nellala strategia delle tre onde dice Baldi: “Vogliamo mantenere la(a livello mondiale 1 o 2 posizione) efare leva sucome nuovi motori di crescita e profitto (diventando leader in questi segmenti al pari della componente PC e tablet); e, quindi in aree di business collaterali comeBaldi non si nasconde di fronte ai partner nel raccontare ciò che va bene ma anche ciò che arranca nell'offerta Lenovo, per capire dove intervenire coi partner. In Italianel mercato dei(Idc) in termine di ‘sell in’ la leadership è andata a HP mentregià dall’anno scorso e oggi occupa la seconda posizione con il 18,6%; dati Context evidenziano che in termini di ‘sell out’ Lenovo dopo un calo fino al 2017 si è stabilizzata e poi ha iniziata a crescere leggermente.in volume – nei notebook ma soprattutto nei desktop – ma in valore solo dell’1,4%: a significare chevendute agli utenti final; il mercato professionale ha ricominciato a dare valore al prodotto che compra, smettendo di acquistare solo prodotti di fascia bassa. Un fatto sentito da Lenovo: la famiglia di prodotti professionali clientnegli ultimi trimestri nell’ordine del 30-40% (nel 2017 ha festeggiato i 25 anni di storia di cui 13 con Lenovo e oltre 150 milioni di unità vendute).Seè altrettanto vero che ci sonobene come i(38%), le(un mercato focus per Lenovo in prospettiva) e le soluzioni conAll’interno della famiglia desktop che perde del 20% spicca la famigliache rimane quasi stabile. Inel primo trimestre la crescita Lenovo è stata dele per il secondo trimestre è atteso un +6%:, sottolinea con soddisfazione Baldi.L’ambizioso obiettivo che il vendor si è datocontinuando a tenere forte sulla parte core, investendo sulle aree che crescono e incominciando a investire in nuove aree: “Con alcuni partner stiamo valutando la formula ‘un modo sempre più richiesto dall’utente finale di vendere il client, così come”.Per dare forma alla convinzione chee non tramite i partner,attraverso un, un modo di approcciare i partner diverso dal passato. Dapprima ricostruendo unche lo seguisse in questo percorso - e la nomina di Cristiano Accolla , con il mandato di sviluppare il canale è stata propedeutica a tutto ciò. La filiale ha inoltre convinto il management internazionale aalcuni esempi riguardano l’assunzione di profili senior per applicare il’, nonché. Oggi tutta le poggia su: un go-to-market indiretto che fa leva su diverse strutture:che segue rivenditori più piccoli, figure sul territorio che seguono partner più strutturati per collaborare in modo sinergico su utenti finali, una(team interno che scandaglia e crea nel tempo un legame di fiducia con l’utente finale di medie dimensioni per rilevare e generare opportunità) e- Enterprise e Global Account (grandi clienti con copertura internazionale) seguiti da account senior che lavorano sulla creazione di opportunità (cercando di ingaggiare il partner sempre prima nella trattativa).Il vendor inoltre ha messo in camposia dal punto di vista finanziario, sia della forza vendita e delper essere più visibili sul territorio. Per aumentare lada segnalare laE’ Cristiano Accolla a declinare questo: “, vuole essere punto di riferimento perda affrontare insieme sul territorio”.Dopo averela filiale ha lavorato in termini di– spostando il team di inside sales da Barcellona a Milano accanto agli altri reparti e creato le condizioni per sviluppare le sinergie con il canale -(60 eventi e partecipazione a fiere di settore) e potenziato il team interno – sono, una struttura oggi raddoppiata rispetto all’anno scorso che si pone con unal canale, ed è statasuddivise su Nord/Ovest, Lombardia-Emilia, Nord/Est, Centro/Sud; una forza vendita che deve essere sempre più proattiva e stimolare le attività a sostegno del canale, personalizzando la strategia Lenovo sulle esigenze partner.L’organizzazione ha poi lavorato in termini di(Personal Computer Group e Data Center Group) con la volontà diNe è scaturito il nuovo programma di canale Lenovo Engage Partner Program per le due divisioni ma con“Un solo canale ma con specializzazione per aree di business con incentivi dedicati per il business gestito e per seguire meglio i differenti profili al fine di erogare il miglior valore aggiunto”, illustra Accolla.Unaper esempio in PCG è attivo il(Workstation Expert Program) e sulla scia di questo programma il, come coronamento del lavoro fatto in questo mercato in Italia che vede il brand Lenovo primeggiare da sei trimestri consecutivi.Il vendor si è quindiha ottimizzato liste e razionalizzato il canale al fine di creare le, tutelando quelli che hanno investito di più su Lenovo e aumentandone la profittabilità. Ha inoltre lavorato sulle: ne sono un esempio il programmadi marginalità aggiuntiva e di tutela per i business partner e i più recentiper la protezione dell’investimento effettuato dal business partner sull’utente finale e(per aumentare profittabilità), un programma di marginalità aggiuntiva per vendite a clienti nuovi.Con ill’attività di Lenovo per lo sviluppo del canale si rafforza ulteriormente con l’obiettivo di, aiutandolo a. “Lenovo vuole”, afferma Accolla.In questo disegno si inserisce il nuovo programma tutto italiano ‘, una serie dierogaticon esperienza radicata nel mondo IT. L’accesso a questi servizi èPlatinum, Gold e Silver.Un progetto strategico in continuo divenire che si arricchirà nei prossimi mesi che oggi prevede:erogati da realtà internazionali come Lenovo Capital Solutions e Lenovo Funding Services;- servizi di configurazione, installazione, eliminazione dati (anche on site) e riacquisto del parco installato in collaborazione con TES_AMM Italia sia per business partner che utenti finali di tutte le dimensioni;(servizio formativo e consulenziale su meccanismi Google AdWords) eIn termini di eventi il vendor ha già preconfigurato eventi di varia natura –- da portare sul territorio: per esempio una serie di- una giornata per i clienti dei partner Gold e Platinum in cui coinvolgere circa 25 clienti (mezza giornata focalizzata sul business e l’altra a carattere più ludico); nella stessa logica l’per un numero di clienti (top ma anche potenziali) di partner di livello Gold e Platinum .In ambito formazione da segnalarecon l’obiettivo di acquisire tecniche di vendita corretta per vendere meglio e creare valore ma anche une formativo per aiutare i partner ad avvicinarsi al paradigma, un corso di due giornate (on line o inside) affinché possano valutare il grado di maturità dei propri clienti rispetto a Industry 4.0 ed essere sempre più qualificati rispetto al tema.Anche l’animaguidata in Italia dafa leva sul suo essereche dopo l’acquisizione da Ibm ha cercato il giusto punto di, con una struttura definita e specializzata a livello mondiale e locale”, racconta de Bartolo.Con 7000 dipendenti globali, di cui 2000 in R&D in sette laboratori a livello mondiale, cinque fabbriche, oltre 20 milioni di server commercializzati, ha un: “Una divisione che sviluppae aderenti alle esigenze dei cliente che nell’attuale momento di trasformazione asseconda la necessità di disporre di, passando dal mondo legacy verso una direzione like-cloud”.E per rispondere a questache da una parte si occupa dellae dall’altra segue le, la strategia di Lenovo lo scorso anno si è rafforzata con l’annuncio diche rappresentano il modo di(ThinkSystem) e al tempo stesso la(ThinkAgile) mettendo al centro le necessità dei clienti. Una strategia che attira altri vendor di data center per(server, storage, networking, ...) di Lenovo associati aidi rilevo.“Il motto ‘Different is better’ ben si applica quindi anche ai data center in quanto; siamo un vendor diverso con un portafoglio completo di soluzioni senza condizionamenti”, rimarca de Bartolo. Una strategia che sta attecchendofavorita da fenomeni come: “L’Italia più di altri paesi recepisce le innovazioni come quella SD anche nella piccola e media impresa”. In termini di canale come illustrala divisione ha oggi una, con clienti Smb e mid-market gestiti insieme al canale, una focalizzazione DCG dei programmi e delle attività, una(Computer Gross, Esprinet, Tech Data). E l’attività di branding sul territorio l’anno scorso ha messo in campo tre master roadshow, quattro eventi e sei tappe del roadshow Lenovo-Intel-Sap.“Siamo partiti un anno fa, abbiamo fatto molto eun cammino a lungo raggio da da percorre insieme per vincere in un mercato sempre più difficile e competitivo.per fornire non solo prodotti di elevata qualità e affidabilità ma anche servizi a valore aggiunto,per fare”, conclude Baldi.