Commvault, Partner Success Desk è il centro di competenza dedicato canale

Vincenzo Costantino, Director EMEA South Technical Services, Commvault



Vittorio Bitteleri, Country Manager di Commvault in Italia

"Il ruolo di ICOS come distributore a valore (VAD) richiede la capacità di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle richieste dei partner Commvault", commenta Alessio Cuoghi, Product Manager Commvault di ICOS. "Grazie al Partner Success Desk ora la nostra efficacia nel supportare i reseller risulta ulteriormente amplificata, grazie a una piattaforma multicanale di facile utilizzo e un team che si è dimostrato estremamente competente e reattivo. È uno strumento decisamente utile e produttivo per tutti i partner Commvault.” “Il canale è la nostra linfa vitale e da sempre Commvault è impegnata per mettere a disposizione le competenze più elevate per favorire la creazione di progetti congiunti che soddisfino le esigenze dei clienti dal punto di vista tecnologico, ma anche nelle fasi di vendita, post vendita e a livello amministrativo,”

(PSD) di Commvault è unper idi tutto il mondo, oltre che unattraverso il quale poter ottenerein tutte le fasi del processo di vendita.il centro dispone dispecifica:. Tutte le tipologie di partner -la richiesta di supporto viene assegnata in modo immediato e automatico all’area di competenza specifica.Il Partner Success Desk garantisce unI partner possono ottenere in modo automatico e autonomo tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un’ampia. Il centro mette a disposizione une include, ad esempio, l’opportunità didella intera soluzione Commvault, rper domande relative al licenziamento delle diverse funzionalità,e documentazione specifica.a livello mondiale, cuialle attività delle differenti aree di focalizzazione. Il sistema è organizzato in modo tale da poter scalare facilmente per fornire il miglior servizio possibile ai partner in termini di velocità e competenza.sottolinea“Non si tratta di un semplice help desk amministrativo o tecnico, ma di un vero e proprio centro di competenza a disposizione dei nostri partner e distributori e permette loro di fare business in modo agile e veloce, con tutto il supporto tecnico e amministrativo necessario.”Sonoreputandolo un’importante novità e un valido aiuto per accelerare le opportunità di business sul territorio.“Ci siamo affidati al Partner Success Desk appena presentato lo scorso ottobre, e abbiamo apprezzato da subito l’efficienza e la professionalità offerte del servizio”, spiega“È possibile esplorare ogni campo, operativo e tecnico, ottenendo sempre risposte appropriate e, nel 99% dei casi, risolutive. Per i partner di Commvault questo rappresenta realmente una risorsa inestimabile, per garantire ai nostri reseller maggiore valore.”evidenzia“Il PSD è la testimonianza della nostra volontà di continuare a ottimizzare le operazioni per garantire professionalità, consulenza e supporto in modo rapido ed efficace.”