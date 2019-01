Huawei, obiettivo Samsung e il 5G (annunciato anche il primo smartphone 5G)

l presidente di Huawei, Liang Hua, al Forum di Davos ha annunciato che l’azienda "si focalizzerà sui paesi e i clienti per i quali è benvenuta"

I problemi con l' Amministrazione Trump e quella australiana non sembrano toccare più di tanto Huawei che si potrebbe anche preparare a lasciare i paesi considerati "nemici" visto che iMa la notizia più significativa è che il colosso cinesee si appresta a giocare da leader anche nel campo della tecnologia 5G con unCome ha sottolineato Richard Yu, il CEO della divisione Consumer Huawei in una conferenza a Pechino, sarà proprio la domanda "robusta" di nuovi smartphone, e altri prodotti (tablet, laptop, orologi smart) a guidare la crescita dell'azienda cinese: già nel 2018 questi tipi di prodotti hanno fatto registrare una crescita del 50% generando entrate per 52 miliardi di dollari, circa la metà dei 109 miliardi di ricavi annuali complessivi previsti dalla compagnia cineseRichard Yu ha anche annunciato che Huawei presenterà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del Mobile World Congress 2019, oggi di fatto la fiera più importante in tema di telefonia mobile, in programma a Barcellona il prossimo 25-28 febbraio.Lo smartphone sarà anche il primo prodotto Huawei compatibile con le nuove reti di telecomunicazione 5G che saranno sviluppate nel corso dell'ann. Lo smartphone userà il processore Kirin 980, con intelligenza artificiale, e il nuovo modem 5G chiamato "Balong 5000" che secondo i dati forniti da HuaweiEntrambi i prodotti sono "fatti in casa" da Huawei, una precisa strategia che evita al colosso cinese di dover ricorrere a prodotti di altre aziende come quelli della statunitense Qualcomm.