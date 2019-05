Sophos, synchronized security 2.0 per i partner. API aperte e largo agli MSP

Marco D’Elia, Country Manager di Sophos Italia

Jonathan Bartholomew, Channel Director Emea, Sophos





"Vogliamo spingere in modo esteso e capillare il messaggio della Synchronized Security sul territorio, per questo stiamo dedicando molti investimenti in attività di co-marketing per il spingendo i parner a sfruttare al massimo le nostre risorse",

Tutto deve rispondere a questi requisiti: ogni attività di engagement, marketing, vendita, … deve essere consistente; l'integrità è alle base della relazione tra le parti, non deve esserci nessuna frizione tra partner e vendor né tra partner stessi e il livello di competenze deve essere sempre al massimo per vincere le sfide del mercato".







Come di consueto, il canale di Sophos Italia si incontra una volta all’anno: nella cornice disonodi cuigiunti per conoscere le traiettorie seguite dal vendor che ha fatto della Synchronized Security la propria vision portanteUn crescita interessante dei partecipanti rispetto alla scorsa edizione (erano circa 360): “Sono partner che investono due giorni per venire da tutta Italia a conoscere la nostra strategia. Un grande motivo di orgoglio per noi", dichiara, da 11 anni alla guida della filiale con successo, affiancato sul palco da manager di caratura internazionale comedal lancio della vision dellasostanziatasi in un’offerta di soluzioni di sicurezza composita e integrata,: “Una vision e un percorso tracciato che sta proseguendo con successo”, rimarca D’Elia. Una concetto allora pioneristico che poggia su una piattaforma di security concepita comeuna console centralizzata di management e di intelligence che permea tutti i device, al fine diCome spiega D’Elia, quella proposta oggi da Sophos è unache da piattaforma di controllo e protezion integrata di network ed end point diventa unin grado di. Attraverso il progetto interno denominatoil vendor intende, integrandolo con sistemi e applicazioni di terze parti, al fine di farlo diventare undi security, coordinandosi e relazionandosi con soluzioni e infrastrutture di terze parti. Un’interessante opportunità per i partner e il mondo degli sviluppatori.Un ulterioredietro cui ci sono una serie di tecnologie in cui si innestano funzionalità di, a partire dalla componente più strategicaper spingersi alle tecnologienonché alla soluzioneil firewall di nuova generazione lanciato anch’esso tre anni fa frutto delle acquisizioni di Astaro e Cyberoom, oggi arricchito con funzionalità dipresenti in tutte le tecnologie, fino a, un'innovativa soluzione di threat intelligence potenziata dall’AI che avvicina la synchronized security ai cloud pubblici più diffusi, come Microsoft Azure e Amazon Web Services, attraverso tecnologie in grado di capirne le aree di vulnerabilità per poi correlarle con la piattaforma di sicurezza del vendor.Uno panorama ricco di opportunità per i partner, a cui oggi Sophos si presenta con unrafforzato a livello europeo per aderire ed essere sempre più vicini alle loro necessitàCome spiegada un anno nel ruolo di, Sophos si è datacon headquarter in Uk, in cui rientrano i paesi del Sud Europa (dove è collocata l’Italia), Europa dell’Est, Middle East e Africa; una delle tre aree geografiche portanti di Sophos a livello globale, con Usa e Asia Pacific.“Abbiamo rafforzato la nostra posizionecreando, condiviso a livello di tutte le country con l’obiettivo di esseree, quindi, ai clienti alle prese con percorsi dirafforzando le organizzazioni locali, incrementando la capacità dioperando in modo più efficace, semplificato e veloce per i partner, lasciando però alle”, chiarisce Bartholomew.Un’organizzazioneche nel panorama italiano ha visto la filiale passare(erano 4 nel passato, oggi sono Simone Canali e Giulio Cattaneo - Lombardia; Valbona Gerbi - Liguria e Toscana; Ugo Pelliccani – Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Giovanni Tritto – Piemonte e Valle D’Aosta; Sara Iacarelli – Emilia Romagna; Vincenzo Lembo – Area Centro-Sud), con la responsabilità di altrettanti territori al fine di essere il più vicino possibile ai partner per ascoltarli e gestirli al meglio.nonché la relazione con i distributori, per comprendere al meglio i clienti di quella specifica area, attivando tutti i servizi di supporto che Sophos mette a disposizione, come ilin grado di seguire il ciclo di vendita puntuale delle singole trattative. Di fatto, una forza commerciale raddoppiata per il canale, perché la forza itouch diventa comparabile a quella di sales engineer a loro disposizione”, spiega D’Elia.Un modello supportato dalle novità delanch’esso in continua evoluzione. L’inserimento lo scorso anno del(non richiede investimenti né certificazioni iniziali e apre la possibilità a chiunque di lavorare con Sophos) ha visto questi partner passare da, un indicatore di crescita importante. In totale la numerica di partner attuale conta oltre(coloro che fatturano almeno cinque volte in sei mesi) e 3.000 anagrafiche, cone undi partneIn linea con l’evoluzione del mercato che vede le organizzazioni orientarsi verso un modello di fruizione dell’IT a servizio, è da leggersi il, un programma con attività e iniziative per fare sì che un progetto di Syncronized Security – hardware e software – possa essere fruito in modalità pay per use: “Stiamo osservandonegli Usa ma anche in Europa e in Italia”, commenta D’Elia. Si tratta di un’estensione del programma esistente MSP Flex Connect focalizzato su un target Smb – per cui oggi Sophos vanta oltre un- che si estende a tutte le tipologie dimensionali di aziende interessate a fruire dicollocabile nel più esteso Cloud Services Provider Program che tiene conto delle dinamiche di un modo sempre più orientato al cloud:– capire quali applicazioni e workload trasferire e proteggere, tenendo conto che i partner italiani che si muovono verso in questa direzione sono cresciuti del 25% nell’ultimo anno”, commenta Bartholomew. Un mercato interessante potenziato anche dal lancio disoluzione per connettere piattaforme essitenti di sicurezza sincronizzata a infrastrutture cloud pubbliche; tutte opportunità che aprono a nuovi ecosistemi di partner.Un percorso evolutivo ricco ditra queste da segnalare ilancora in corso, che tocca più dinel format dipropedeutico alla(per passare dal livello Authorized a quello Silver); un modo per avvicinarsi sempre più ai partner a cui fare toccare con mano la tecnologia. Per l'occasione è stato creato una disposizione dei partner che possono organizzare micro eventi o crearare demo center presso i loro uffici.Nella, è attivo unai partner e ai loro clienti, un 'Open Door' continuo dove organizzare eventi one-to-one oppure collettivi per i partner e loro clienti (fino a 30 prsone), con personale Sophos a completa disposizione.enfatizza D'Elia.Fino al 30 marzo 2020, inoltre, i partner che si distinguono nel farepossono partecipare a unche mette in palio una Fiat 500.In agenda a fine giugno è anche previsto una(in un format simile alla Partner Conference), un evento sui clienti da condividere con i partner.Il mercato sta evolvendo e Sophos vuole farsi trovare pronto con una vision definita da portare ai clienti attraverso i partner: "Il canale è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, per questo lavoriamo moltissimo per fare sì che. Un lavoro che richiede", conclude. 