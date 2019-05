Panda Security, con Cytomic punta dritto all'enterprise

Juan Santamaría, Ceo di Panda Security

Questi i due temi che hanno animato la seconda edizione delA calamitare l'attenzione della platea l'annuncio di, una classe di imprese sempre più orientate a utilizzare le soluzioni tecnologiche di Panda per proteggere i propri asset."Con Cytomic intendiamo indirizzare ancora meglio le esigenze di questa classe d'imprese, facendo convergere soluzioni, servizi e supporto sotto un'unica struttura dedicata, che aumenterà il peso del segmento enterprise sul nostro fatturato dal 15 al 40%" afferma dal palco di Pass 2019. Un obiettivo di crescita che punta a far lievitare anche le revenue complessive dell'azienda, portandole. A rendere raggiungibile il traguardo due importanti dati di partenza:"Una percentuale che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, è stata addirittura superiore" precisa Santamaría, riconoscendo ampi meriti al team locale."Il segmento enterprise raccoglie una tipologia di imprese dagli ambienti complessi, che devono fare affidamento su servizi e supporto avanzati. Noi intendiamo garantirli attraverso un ecosistema estremamente qualificato di partner, che andremo a selezionare Paese per Paese in una numerica ristretta" spiegaIn occasione di Pass 2019 è stata annunciata anchecapace di integrarsi con i servizi dei Managed Security Service Provider e i Soc delle aziende. "Gli hacker hanno sempre più intelligence a disposizione, ma con Orion è possibile identificare subito tracce e anomalie contrastando immediatamente le possibili minacce" spiega, ricordando come oggi le sfide alla sicurezza siano soprattutto rappresentate da sofisticati attacchi mirati che di preferenza non utilizzano più malware."In questo contesto, l'unico approccio valido resta una politica zero-trust, in cui nulla viene eseguito senza la certezza di cosa sia" spiega dal palco, offrendo ulteriori dettagli suche utilizzano Aether, la piattaforma in cloud di Panda per la gestione delle sue soluzioni endpoint.A sottolinearlo dal palco di Pass 2019 è, ricordando come oggi i cyber criminali utilizzino di preferenza software già installati sugli endpoint per infiltrarsi all'interno delle aziende. "La sfida è, quindi, individuare le minacce che arrivano dagli stessi utenti, eseguendo analisi di sicurezza ancora più sofisticate su tutti i dati disponibili" prosegue."L'anticipazione e la produzione di intelligence sono, due fattori chiave per contrastare le nuove modalità operative dei cybercriminali, facilitati da una superficie d'attacco ormai senza confini" chiarisce Franco, che spiega come