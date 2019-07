Wildix, l’Ucc as a service è di casa

Steve Osler, Ceo di Wildix

"Il mercato italiano dell'Ucc è indietro rispetto a quello di altri Paesi., con il risultato che il business continua a essere 'as usual', esattamente come 20 anni fa"., non usa mezzi termini per tracciare lo scenario arretrato del mercato Ucc italiano: un'arretratezza testimoniata dal perdurare dei cosiddetti VoIPTruz, un caso quasi unico al mondo. "L'Italia continua a essere penalizzata da una enorme barriera naturale: la difficoltà di fare impresa. Per questo nel nostro Paese le aziende aaS fanno fatica a crescere e preferiscono concentrarsi su mercati più ricettivi" prosegue il Ceo, certo cheCaso assolutamente singolare, Wildix è l'unico UCaaS ad aver aperto prima in Europa che negli Stati Uniti. "Non essere 'nativi US' nell'as a Service può rappresentare un handicap notevole. Tuttavia, abbiamo il grande vantaggio di essere bravi in Europa e di aver trovato le giuste formule per far prosperare il nostro business anche in altre geografie, come gli Stati Uniti" chiarisce Osler, convinto che oggi i prodotti di per sé non abbiano più nessuna rilevanza: on line è possibile acquistare tutto, pagando solo il servizio."Finché si punta a vendere solo il prezzo basso, non c'è futuro" afferma il Ceo, che ricorda come. In particolare, all'interno dei suoi corsi Unicomm il vendor propone il modulo ValueSelling per imparare a vendere in modo completamente diverso e il modulo Kanban per acquisire una nuova metodologia di delivery."Nulla di nuovo, sono gli stessi metodi utilizzati da realtà come SalesForce, Microsoft o Google. Ciò li differenzia è la loro interpretazione in ottica di system integration" spiega Osler, sottolineando come. "Spesso i concorrenti rimangono spiazzati perché perdono trattative con richieste economiche più basse. Non capiscono che per avere l'attenzione delle aziende occorre soprattutto capire il loro business, comprenderne i fondamentali e aiutarle a produrre revenue" chiarisce il Ceo.Le novità 2019 di Wildix si concentrano sul lancio di tre nuove linee di prodotto as a Service. La prima è costituita da, basato su WebRTC e sistema operativo Chrome OS, che garantisce sicurezza, usabilità e semplicità. Configurabile in solo 30 secondi, Wizyconf è dotato di due webcam e utilizza microfoni HD in dotazione negli studi di registrazione musicale, coprendo un'area di circa 60 metri quadri.Con, mentre l'ultima novità riguarda