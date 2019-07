Lenovo, vendite record e nuovi prodotti

Le novità di prodotto

Come ogni anno, Lenovo Italia ha organizzato un evento dedicato ai media in cui ha presentato i dati relativi all'anno fiscale appena terminato e fatto il punto sulle strategie future relative ai prodotti business e consumer. Nel commentare gli ottimi risultai finanziari, E, ha affermato... "Lo scorso anno abbiamo superato i 50 miliardi di dollari di fatturato e abbiamo avuto un incremento superiore al mercato. In un settore ormai consolidato siamo riusciti ugualmente a crescere per quanto riguarda sia le vendite sia i profitti. Per un'azienda che opera in un mercato innovativo è importante avere dei profitti per poter effettuare degli investimenti nella ricerca"."Per quanto riguarda la divisione personal computer, i risultati sono stati ancor più positivi, abbiamo infatti. Abbiamo quindi consolidato la nostra posizione di leader mondiale; è una grande soddisfazione e al contempo una grande responsabilità, che ci spinge a innovare in tutti i campi della tecnologia, dalla Realtà Virtuale e Aumentata, con importanti applicazioni anche in campo scientifico, professionale e industriale, all'Intelligenza Artificiale, con importanti applicazioni nella Smart Home e nello Smart Working, fino all'IoT, con importanti novità nella logistica e nell'organizzazione aziendale" ha concluso Baldi.La novità più interessante di Lenovation è stato ilIl ThinkBook serie S, disponibile con display da 13 e 14 pollici, riunisce elementi di design tipici dei dispositivi consumer con quelle funzioni di sicurezza proprie della linea Think.Tra le caratteristiche più importanti sono presenti l'autenticazione tramite lettore di impronte digitali, la funzionalità TPM 2.0, i diffusori HARMAN con Dolby Audio, una tastiera resistente alle infiltrazioni di liquidi e un'autonomia di circa 11 ore.Tra i prodotti business segnaliamo lo Yoga S940, un ultrasottile che offre sicurezza, privacy e comodità d'uso grazie a una completa suite di funzioni abilitate dall'intelligenza artificiale. Grazie all'AI è infatti possibile annullare automaticamente il rumore di fondo e sfuocare le immagini in secondo piano nel corso di una videochiamata.Lo Yoga S940 è inoltre in grado di migliorare la produttività spostando le finestre aperte ma non in uso su un monitor esterno connesso al computer ed è il primo laptop al mondo a utilizzare un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display.Tra i modelli consumer ricordiamo il notebook ultra-slim IdeaPad S540 che combina prestazioni elevate, grande portabilità e una lunga durata della batteria. Dotato di Core i7 di ottava generazione con GeForce MX250 o AMD Ryzen 7 3700U con grafica Radeon RX Vega 10, l'IdeaPad S540 offre fino a 12 ore di autonomia ed è disponibile in diversi colori, tra cui Abyss Blue, Copper e Mineral Grey.Nuovo anche IdeaPad C340, parente stretto dell'IdeaPad S540. Offre fino a 8 ore di autonomia, supporto per l'Active Pen e un lettore di impronte digitali opzionale. È disponibile con display da 14 pollici e 15 pollici.Anche la serie di PC gaming è stata completata con una gamma di laptop ad alte prestazioni tra questi spiccano i potenti Legion Y740, progettati per fornire la velocità e le prestazioni necessarie per competere ai massimi livelli. L'IdeaPad L340 Gaming, disponibile con display da 15 o 17 pollici, è invece un modello ideale per chi gioca solo occasionalmente poiché consente di passare istantaneamente dalla modalità Quick per giocare a quella Quiet per lavorare. Questo portatile adotta i processori mobile Core i7 fino alla nona generazione, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e suono Dolby Audio integrato. Molto bello il Legion Y44w, un monitor curvo ultra-wide da 43,4 pollici con una risoluzione 3.840x1.200 e una luminosità di picco di 450 nit.