Nfon Italia accelera sui servizi telefonici in cloud. Cercasi partner

Flores Rodrigues, Chief sales office Nfon AG



Marco Pasculli, Managing Director, Nfon Italia

Dallo scorso marzodi Nfon , provider dicon haedquarter a, fondatoe oggi quotato alla Borsa di Francoforte - un giro di affari 2018 dia livello mondiale.L’ ambizioso piano dipassa da unda qui la forteal cui timone c’ènel ruolo diIl concetto aziendale di espansione, come spiegato di recente a Milano da, è quella di dare u, tenendo però conto delle“Unaper rispondere in modo adeguato alle istanze tipiche del paese, ampliando la presenza sul mercato locale attraverso i partner. In questo disegnoL’in un mercato che corre veloce: “E’ il momento diin quanto le soluzioni cloud oggi sono una realtà.infattie il futuro è ad appannaggio di quelle realtà che procedono in questa direzione. Ad amplificare questo momento ideale è la situazione del mercato telefonico:, un fatto destinato ad accelerare”, spiega Pasculli. Undove fare business in modo tradizionale non è più accettabile, ma spesso le aziende clienti non conoscono le nuove tecnologie e per questo vanno guidate, come intende fare Nfon con i partner.in Nord Europa in Nord America e lo sta diventando in Europa Orientale, mentredove solo una piccola percentuale delle imprese ha sostituito il proprio sistema telefonico puntando al cloud”, spiega Pasculli. In Italia infatti“Una dimensione importante cheche diventano consulenti per i clienti alle prese con la modernizzazione delle loro infrastrutture”.Unquindi che oggi risultaper molti operatori. Pasculli spiega iper cui un partner dovrebbe: “E’ un’aziendaun mestiere che fa egregiamente da 12 anni con 30 mila clienti in Europa. Abbiamo una conoscenza profonda del canale, avendo un modello di go-to-market indiretto”. Optare per la proposta Nfon si traduce inuna formula che stravolge i meccanismi di ingaggio con il canale, passando da una logica Capex a una Opex. Ei sistemi telefonici si spostano in cloud ma non solo; ci sono anche i(con una dinamica a picchi senza un flusso costante di chiamate in entrata e uscita, per cui andare in cloud offre un elevayo grado di flessibilità) ma anche il mondo delin forte ascesa: “Un partner che vende telefonia con Nfon può moltiplicare le opportunità in modo significativo”. Nfon inoltre ha traghettato al cloud anche laun’opportunità per il canale di raggiungere glia cui si rivolge il provider.Nfon altresì propone unaper l’intera durata del contratto con il cliente: “Diventiamo soci del partner nel momento in cui sigla un contratto con il cliente”. Lainoltre risulta un vantaggio per coloro che operano in contesti internazionali con filiali all’estero e viceversa per chi all’estero ha filiali in Italia: “Averegarantisce gli stessi servizi telefonici, gli stessi canoni e Sla“.Non ultima, labasata su un’con una garanzia della continuità del servizio pari al 99,99%.Pasculli insiste sulla“Per molti operatori abituati a vendere telefonia hardware più manutenzione il passaggio al cloud è spesso visto come rischioso, ma è il modello del futuro", spiegando che “ma porta sempre fatturato in Capex: vendita di telefoni e cuffie, gateway analogici, telefonia internet, aggiornamenti su infrastruttura wired e wi-fi, formazione per educare gli utenti all’utilizzo dei nuovi strumenti e continuare a modernizzare l’infrastruttura, project management e deployment per le soluzioni di contact center nonché integrazione e licenze Microsoft Office 365".Il, lanciato di recente, nasce da anni di esperienza e poggia su un modello volto allaUn modello a matrice che contempla profili diche prevredeper i partner che aderiranno: elevatapossibilità di accedere aintelligenti attraverso il portale,mensili,programmati, partecipazioni adper testarre le funzionalità dele molto altro: “Ai partner mettiamo a disposizione una, senza costi di manutenzione e con aggiornamenti gratuiti, il tutto in una logica di una nuova libertà nella comunicazione. I partner possono capitalizzare i propri clienti e quelli nuovi con una fatturazione riccorrente mensile per l’intero contratto”, chiarisce Pasculli.Un programma che si caratterizza peri partner vengono accreditati in base alle proprie potenzialità e capacità di business in Certified o Premium. L’accreditamentodà accesso a tutti i benefici della partnership Nfon Italia, quellasi rivolge a quelle aziende con maggiori capacità di investimento, grande capillarità sul territorio e un bacino di utenza più vasto. La collaborazione diventa tale con il training, in genere per massimo due giorni di formazione tecnica e commerciale, on line o in aula, presso Nfon o dal partner: “Lache, qualora debba scalare un problema tecnico, può fare affidamento sull’assistenza Nfon”, dice Pasculli.In questo scenario va segnalata la sigla della primasi tratta di, primarioin Italia con una consolidata esperienza nelnel mondonel comparto dellein merito a ciò,afferma: “Eudata è un partner ideale, con eccellenti competenze negli ambiti della collaborazione e del contact center, inoltre è uno straordinario player nello scenario di riferimento italiano, che spazia dalle medie alle grandi aziende.” Gli fa eco: “La partnership con Nfon è fondamentale nella strategia di Eudata. Per la nostra società si apriranno nuovi segmenti di mercato grazie a una soluzione cloud giovane e smart che si sposa perfettamente con la nostra visione aziendale".Una nota sull'offerta tecnologica di Nfon:è unin cloud che si caratterizza per la sua- grazie a una potente applicazione dall'uso intuitivo, indipendente dal dispositivo su cui è installata e dalla località dell'utilizzatore -, oltre che per essere unaSi distingue inoltre per un'e ad alti standard diNel paniere d'offerta anche la soluzione premiumche punta sulla flessibilità e sullacosì che l'operatore possa comunicare con i propri clienti atraverso webchat, e-mail, SMS e fax routing.Con queste premesse, l'obiettivo del vendor in Italia è quello dinel breveinteressati a fare un viaggio nella dimensione cloud, siano essicogliendone appieno tutte le opportunità ddel mercato: "Aderire al nostro programma NGAGE significa aderire a un'ottima partnership ricca di", conclude Pasculli.Molte le iniziative previste per il canale, tra queste il recente