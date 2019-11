Paessler a misura di partner

Chiara Ornigotti, Senior Sales Manager South Europe di Paessler AG

La crescente complessità del panorama IT rende il settore sempre più competitivo per rivenditori e clienti. In questo scenario, strumenti di monitoraggio qualidi Paessler aiutano gli amministratori a ottenere il controllo delle proprie infrastrutture, offrendo la visibilità di cui necessitano. Nell’ottica di soddisfare le esigenze di clienti con ambienti IT di tutte le dimensioni, di recente Paessler ha lanciato, una licenza ad abbonamento destinata al canale e pensata per grandi infrastrutture. In questo modo, per i partner di canale scegliere di lavorare con un vendor come Paessler garantisce che i loro clienti traggano il meglio dai loro investimenti IT e che i partner possano disporre della quota maggiore del loro budget IT.Il vendor ha individuatoai clienti.- PRTG Network Monitor è un prodotto comprovato con oltre 20 anni di sviluppo alle spalle, il tutto dalla sede centrale tedesca, e più di 200.000 utenti in tutto il mondo.- PRTG dà accesso al progetto dell’intera rete del cliente offrendo nuovi flussi di ricavi e opportunità di cross-selling.- A seconda del livello di partnership, il partner può guadagnare notevoli margini unendosi al partner program di Paessler e registrando le opportunità generate.– Pochi tipi di licenza, non sono richiesti add-on o ulteriori acquisti. PRTG non è vincolato a un particolare fornitore e può essere personalizzato per tutti i settori merceologici i e per aziende di ogni dimensione.- Inserire il monitoraggio in preventivi di ogni dimensione, inclusi singoli progetti, aggiunge credibilità e facilita le vendite. Incluso in un pacchetto, PRTG aggiungee nonalla vendita. È inoltre disponibile una versione PRTG Freeware che può essere aggiunta gratuitamente.– I partner hanno a diposizione un team locale esperto e dedicato per supportare le esigenze commerciali. Il team PRTG locale vanta diversi profili: responsabili del canale di vendita, assistenti alle vendite, tecnici pre-vendita e responsabili marketing. Qualunque sia la domanda, Paessler ha la risposta.– Tendenzialmente le opportunità PRTG si concludono in modo rapido e le decisioni di acquisto possono essere prese direttamente dal professionista IT coinvolto. Non occorre un CIO!– Paessler vende con il partner essendo consapevole del fatto che il partner non può essere esperto di ogni vendor e di tutte le soluzioni sul mercato. Per questo mette a disposizione tecnici di vendita al fine di aiutare i partner a vendere PRTG ai clienti.- Vendi la tecnologia di cui ti senti sicuro. Paessler offre programmi di certificazione di vendita e tecnici e una serie di. Il tutto per aiutare il partner a posizionare PRTG dai clienti in maniera efficace.- Paessler offre molteplici risorse e un'assistenza reattiva su argomenti legati alla parte tecnica, alle vendite o al marketing. Grazie a ciò, rende molto semplice commercializzare PRTG e concludere più opportunità.- PRTG Network Monitor può fare in modo che i clienti dei partner si sentano degli eroi. Monitorando la propria rete in modo efficace saranno in grado di identificare i problemiche questi si verifichino. Un minor tempo speso a spegnere incendi significa più tempo a disposizione per mettere a punto e migliorare la loro rete insieme. Clienti soddisfatti sono clienti più redditizi!Se decidete di sviluppare e far crescere la vostra attività con PRTG potete contattare Paessler all'indirizzo partners@paessler.com per avere ulteriori informazioni o programmare una dimostrazione con uno dei tecnici di vendita.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita