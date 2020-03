Emergenza coronavirus, da Lifesize un numero illimitato di licenze gratuite

L’offerta prevede che le aziende possano registrare e accedere a un numero illimitato di host per organizzare riunioni in videoconferenza su piattaforma Lifesize, usufruendo di chiamate senza limite di durata. L'iniziativa è valida per sei mesi.

Lifesize

,

azienda produttrice di soluzioni di collaborazione video incrementa il

supporto a tutte le organizzazioni che hanno la necessità urgente di implementare politiche di lavoro da remoto e flessibile nell’emergenza sanitaria del coronavirus. Tutte le organizzazioni potranno usufruire di un numero illimitato di licenze gratuite per utilizzare la piattaforma di collaborazione video Lifesize basata su cloud per sei mesi.

Questo consente a clienti nuovi ed esistenti di adottare in maniera immediata e con facilità soluzioni di videoconferenza di livello enterprise e beneficiare di funzionalità di collaborazione su vasta scala.

Nessun limite per host, riunioni e durata delle chiamate



L’offerta prevede che tutte le aziende, indipendentemente dal settore o dall'area geografica di appartenenza, possano accedere a un numero illimitato di host per organizzare riunioni in videoconferenza su piattaforma Lifesize, usufruendo di chiamate senza limite di durata.

Le organizzazioni possono registrare un numero illimitato di account per un massimo di sei mesi di servizio Lifesize gratuito, senza limiti al numero di host, riunioni o durata delle chiamate. Le aziende già clienti di Lifesize possono estendere gli attuali servizi a pagamento a un numero illimitato di utenti, dimensionando secondo le attuali esigenze gli strumenti di collaborazione per ogni dipendente.



Utilizzata da migliaia di clienti in tutto il mondo, la piattaforma cloud di Lifesize supporta video, audio e conferenze Web per riunioni one-to-one e one-to-many. Gli utenti di Lifesize possono connettersi e collaborare facilmente tramite app per dispositivi iOS, Android, Windows e Mac o nativamente attraverso i browser Web più diffusi tra cui Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

Continuità al lavoro



Lifesize si impegna a supportare la continuità del lavoro durante questo periodo di incertezza, rendendo disponibili nuove modalità per la collaborazione aziendale e il coinvolgimento dei clienti. L'offerta fa seguito al l'annuncio della fusione tra Lifesize e Serenova , fornitore leader di contact center-as-a-service (CCaaS). Grazie alle soluzioni di collaborazione aziendale proposte dalla nuova società, le organizzazioni saranno anche in grado di dotarsi di contact center con funzionalità video per gestire al meglio le interazioni con i clienti.

Siamo nel mezzo di un enorme cambiamento del modo di lavorare, che avrà un impatto a breve e lungo termine su grandi organizzazioni, team di lavoro e contact center", ha affermato Craig Malloy, CEO di Lifesize e Serenova. “Il nostro impegno a garantire l’operatività delle imprese si estende ben oltre questo momento. Aiutare le organizzazioni a ripensare il modo in cui supportano i propri team distribuiti a livello globale, a rimanere in contatto con clienti e partner e a continuare a svolgere attività durante i periodi di crisi, è un obiettivo fondamentale per la nostra azienda".

"Stiamo osservando attentamente gli eventi globali e siamo all’ascolto delle necessità dei nostri clienti e partner per rispondere a questa pandemia", ha dichiarato Josh Kivenko, Chief Marketing Officer di Lifesize e Serenova. "Riteniamo che un approccio semplice, trasparente e durevole, sia nei confronti dei clienti attuali che di quelli nuovi, sia il modo migliore per aiutare le organizzazioni a gestire l’impennata senza precedenti della domanda di video collaborazione di livello aziendale”.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi a Lifesize visitare il sito:

http://www.lifesize.com/remote-work

.

