Smart working, smart family, smart school. Entra in campo la FRITZ! Academy di AVM

In piena emergenza Coronavirus, AVM Italia organizza due tipologie di corso formativo online completamente gratuiti: FRITZ! Smart Academy, un webinar che si rivolge al mondo aziendale in merito alle tematiche legate alla connettività applicabili allo Smart Working. FRITZ! Home Academy, un webinar per rispondere alle esigenze degli utenti finali, per approfondire tutte le tematiche legate al Wireless di casa.

AVM, nell'intento corale delle tante aziende e associazioni italiane che in questo momento particolare cercano di migliorare la situazione delle persone che si vedono costrette a cambiare le proprie abitudini di lavoro, di studio e di vita con gesti di 'solidarietà digitale', ha deciso di mettere a disposizione una serie di webinar gratuiti di informazione digitale.

, nell'intento corale delle tante aziende e associazioni italiane che in questo momento particolare cercano di migliorare la situazione delle persone che si vedono costrette a cambiare le proprie abitudini di lavoro, di studio e di vita con gesti di 'solidarietà digitale', ha deciso di mettere a disposizione una serie di

A causa dell'epidemia coronavirus i

n tutto il Paese si sta moltiplicando in modo esponenziale l'esigenza di utilizzo di strumenti smart allargandosi anche agli ambiti in cui era poco diffuso e in quelle regioni geografiche dove il divario digitale ancora limita le connessioni Internet. Si pensi alla didattica a distanza per scuole e università, alla pubblica amministrazione o semplicemente alle famiglie che devono fare la spesa online e che in un brevissimo lasso di tempo - e in molti casi senza conoscenze tecniche - devono affidarsi completamente alle soluzioni smart per salvaguardare la continuità lavorativa e la produttività.





connessioni a Internet stabili e sicure.



ENTRA IN CAMPO LA FRITZ! ACADEMY DI AVM

Per contribuire all'opera di divulgazione e digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese, AVM Italia organizza due tipologie di corso formativo online completamente gratuiti:



FRITZ! Smart Academy, si rivolge al mondo aziendale. Questo webinar gratuito, della durata di trenta minuti, risponde alle esigenze dei tanti professionisti dell'Information Technology e degli Amministratori di reti telematiche offrendo approfondimenti su tutte le tematiche legate alla connettività applicabili allo Smart Working.

Con il supporto dei tecnici AVM, le sessioni hanno l'obiettivo quello di fornire suggerimenti per avviare rapidamente - e in sicurezza - il telelavoro sulle linee Internet private attivando, in pochi passi, strumenti per l'accesso alle risorse aziendali, alle telecomunicazioni e alla condivisione dei dati.

Per conoscere la programmazione e registrarsi alle sessioni di "FRITZ! Smart Academy":

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fritz-smart-academy-100253741640

In caso di assistenza, è possibile scrivere una mail a

Per accedere da remoto ai dati aziendali, partecipare a un video conferenza, organizzare una lezione di storia, o guardare un film in streaming, occorrono soluzioni affidabili in grado di garantirePer contribuire all'opera di divulgazione e digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese, AVM Italia organizza, si rivolge al. Questo webinar gratuito, della durata di trenta minuti, risponde alle esigenze dei tanti professionisti dell'Information Technology e degli Amministratori di reti telematiche offrendo approfondimenti su tutte le tematiche legate alla connettività applicabili allo Smart Working.Con il supporto dei tecnici AVM, le sessioni hanno l'obiettivo quello di fornire suggerimenti per avviare rapidamente - e in sicurezza - il telelavoro sulle linee Internet private attivando, in pochi passi, strumenti per l'accesso alle risorse aziendali, alle telecomunicazioni e alla condivisione dei dati.Per conoscere la programmazione e registrarsi alle sessioni di "FRITZ! Smart Academy":In caso di assistenza, è possibile scrivere una mail a training-italia@avm.de





FRITZ! Home Academy, per rispondere alle esigenze degli utenti finali. Gli interessati possono iscriversi a una delle due sessioni giornaliere e ricevere gratuitamente il webinar formativo della durata di trenta minuti per approfondire tutte le tematiche legate al Wireless di casa. Gli esperti AVM sapranno fornire semplici e chiare indicazioni utili per migliorare le prestazioni WiFi, per esempio, come estendere la copertura del segnale in tutti gli ambienti della casa sfruttando al massimo la connessione ad Internet per attività di e-learning, per l'intrattenimento di tutta la famiglia e il lavoro agile.





https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fritz-home-academy-100120972524

Per conoscere la programmazione e registrarsi alle prossime sessioni di "FRITZ! Home Academy":

In caso di assistenza, è possibile scrivere una mail a





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita