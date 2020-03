HP scende in campo con i partner nella battaglia al coronavirus

Pubblicato il: 26/03/2020 Redazione ChannelCity

Il vendor in sinergia con la sua comunità globale di digital manufacturing offre il know-how dei team di stampa 3D, la tecnologia, l'esperienza e la capacità produttiva per contribuire a fornire parti 'critiche' per combattere la pandemia COVID-19