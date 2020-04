dynabook Europe festeggia il suo primo anno. Il valore dei partner

Massimo Arioli, Business Unit Director Italy, Dynabook

da Dynabook Europe . A un anno di distanza il punto della situazione concon una certezza: laè la chiave del successo nell'ottica di offrirea tutte le aziende.Già presenti sul mercato giapponese da molti anni sotto il nome di dynabook,dell'azienda stanno affermandosi anche sul mercato locale in aziende di tutte le dimensioni, distinguendosi per forza innovativa. Inoltre, le elevate capacità di sviluppo e produzione di Sharp Corporation e del gruppo Foxconn hanno consentito a dynabook di rafforzare la propria proposition e soddisfare in modo completo le esigenze dei clienti. "L'atteso dinamismo promesso dal brand dynabook ci consente di portare sul mercato i prodotti e le soluzioni mobile innovative che i nostri clienti richiedono, esattamente quando ne hanno bisogno", commentaUn ruolo centrale in questo primo anno di dynabooksenza i quali l'azienda non sarebbe stata in grado di attuare la propria trasformazione con altrettanta rapidità e qualità.In questi 12 mesi dynabook ha messo a segno l'che, grazie alla digitalizzazione, accedono sempre più spesso a modelli di lavoro flessibili. "Stiamo costantemente investendo nella nostra rete di partner di distribuzione per sfruttare il potenziale inespresso nel settore delle PMI e generare maggiori volumi di vendita", dichiara Arioli. "Tuttavia, siamo stati in grado di aumentare significativamente le vendite anche in altri settori, sostenuti dai nostri consolidati partner di lunga data. Il nostro successo è garantito dall'alta qualità dei prodotti e dal basso tasso di insolvenza del portafoglio dynabook, in grado di offrire ai decision-maker sicurezza degli investimenti e pianificazione."Comedynabook può beneficiare dinella produzione a contratto personalizzata e costi inferiori."La combinazione unica di alta qualità e prezzi competitivi ci permette di operare in modo efficiente e di essere sempre al passo col mercato. Inoltre, siamo in grado di rispondere con precisione ai desideri dei nostri clienti nel più breve tempo possibile e di implementare soluzioni mobile pronte all'uso in pochi giorni", aggiunge Arioli.L'offerta di prodotti innovativi rappresenta uno dei principali elementi di successo del primo anno di dynabook. Specializzata incon ampie funzionalità di sicurezza in un formato compatto e leggero, quest'anno dynabook ha lanciato numerose innovazioni, tra cui il: il notebook da 13 pollici più leggero al mondo con processore Intel Core di decima generazione. Anche le serie Tecra e Satellite Pro sono state arricchite da alcune importanti novità: i nuovi modellisono caratterizzati, tra l'altro, da un display IGZO LCD di Sharp luminoso e a basso consumo energetico. Il, infine, offre agli utenti aziendali moderni le tecnologie più recenti a un prezzo accessibile.Anche nella difficile situazione mondiale odierna, dynabook può contare su tempi di reazione brevi e sull'implementazione affidabile e tempestiva di soluzioni di mobile computing - sia per la casa che per il lavoro. Al fine di garantire la massima produttività anche indynabook offre una gamma completa di potenti notebook aziendali e l'innovativa soluzione cloud. dynaEdge DE-100 con gli smart glass consente, inoltre, l'utilizzo di soluzioni da remoto in ambito industriale. La soluzione mobile Remote Assist abilita, infine, la manutenzione a distanza degli impianti industriali o il supporto tecnico dei macchinari nelle fabbriche.