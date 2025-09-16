▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

Aikom Technology vi invita a ChannelExpo il prossimo 24 Settembre

Luca Vecchiolini, Business Developer in Aikom Technology con il proprio team vi aspettano al desk di ChannelExpo, per scoprire da vicino soluzioni innovative, integrate e pronte a supportare ogni progetto nel mondo ICT, pensate per semplificare il lavoro quotidiano di system integrator, reseller e professionisti del settore.

In caso di problemi di visualizzazione del video cliccare qui

Soluzioni tecnologiche a valore aggiunto per system integrator e reseller del mondo ICT

Il prossimo 24 settembre Aikom Technology parteciperà a ChannelExpo 2025, evento organizzato da ChannelCity e rivolto alle diverse realtà del canale ICT, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI. La manifestazione si terrà a Lainate (Milano), presso la location “La Pista” e rappresenta un’occasione concreta di confronto e aggiornamento per system integrator, reseller e professionisti del settore.

Per l’occasione, Aikom presenterà una selezione rappresentativa del proprio ecosistema tecnologico, pensato per chi realizza progetti a valore aggiunto in ambito networking, sicurezza e comunicazione professionale. Soluzioni integrate, modulari e scalabili, progettate per lavorare insieme e semplificare la gestione delle infrastrutture tecnologiche aziendali.

Soluzioni per una rete sicura e efficiente

Tra le proposte in evidenza, le tecnologie Cambium Networks dedicate al mondo enterprise: access point indoor e outdoor, tra cui il nuovo X7-35X con Wi-Fi 7, ideale per contesti ad alta densità e prestazioni. Sarà inoltre presente NSE 3000, il dispositivo per la gestione centralizzata della rete, oltre a switch intelligenti e soluzioni ePMP per la connettività wireless.

Sicurezza integrata

In ambito sicurezza, presenteremo Avigilon Alta, una delle soluzioni più innovative e complete sul mercato. Avigilon Alta è una piattaforma cloud che integra videosorveglianza IP a sistemi di controllo accessi. Saranno disponibili telecamere e kit di demo per il controllo accessi per testare dal vivo le funzionalità avanzate del sistema.

Comunicazione professionale

Infine, per la comunicazione voce, presenteremo l’intera gamma WAVE PTX di Motorola Solutions, incluso il nuovo dispositivo TLK-25 Wi-Fi indossabile elegante e compatto, ideale per settori come hospitality, retail e sanità. Saranno esposti anche i dispositivi RugGear, smartphone e tablet rugged compatibili con il sistema WAVE PTX di Motorola Solutions.

La partecipazione è gratuita, basta iscriversi al sito ufficiale dell’evento: Registrati qua

