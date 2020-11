Da Brother soluzioni di stampa a misura di lavoro agile

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia

Il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19 ha portato a un cambiamento radicale nel modo di vivere e di lavorare. “La maggior parte di noi è ricorso per la prima volta a modalità operative ‘a distanza’, adottando un approccio completamente nuovo al modo di lavorare e di collaborare con le altre risorse. Grazie all'ausilio di strumenti tecnologici adeguati, lo smart working ha permesso a moltissimi professionisti di continuare a essere produttivi, connessi e digitali anche da remoto. Strumenti che non si sono limitati ai soli computer, ma che hanno riguardato anche le periferiche di stampa e di scansione, utili per le attività lavorative e l’utilizzo scolastico” afferma, sottolineando come a seguito dell’emergenza sanitaria scoppiata a inizio anno. In qualsiasi ciclo di vita aziendale l’archivio documentale rappresenta, infatti, un elemento vitale per le attività amministrative e di business, e anche da remotoper tutti i professionisti che improvvisamente si sono trovati a dover essere operativi da casa.“Il graduale rientro in ufficio sta portando con sé la necessità di cambiare la cultura organizzativa, a cui tutti eravamo abituati. Inevitabilmente, la vita in ufficio sarà accompagnata da nuove abitudini, procedure e accorgimenti, pensati per tutelare la salute degli impiegati e minimizzare la probabilità di contagi. In questa fase il mondo del document management gioca un ruolo importante, perché vanno studiate strategie ad hoc volte a mantenere il ‘social distancing’ senza pregiudicare, però, l’efficienza delle attività aziendali” chiarisce Matteoni. Una di queste strategie si basa sul, un approccio che permette di suddividere in modo ottimale e più capillare il carico di lavoro all'interno degli uffici, sostituendo le grandi stampanti A3 con più unità in formato A4, compatte e performanti, ma soprattutto più vicine alle singole postazioni di lavoro. Così facendo, si evitano lunghi percorsi in mezzo ad altre aree (come avviene spesso negli open space) per recuperare le stampe, ma soprattutto si eliminano le code che si sono sempre create, aspettando di ritirare i propri documenti., perché chi necessita di fare solo scansione dei documenti non deve necessariamente attendere la conclusione delle stampe dei colleghi e viceversa. A questo il balanced deployment aggiunge la possibilità di ‘decentralizzare’, posizionando più stampanti all'interno di uno stesso reparto e, quindi, adempiendo alle nuove normative che impongono scrivanie libere per distanziare gli impiegati.“L’offerta di Brother si articola in una vastità di gamma estremamente ampia. Questo ci ha permesso di intercettare tutte le esigenze di questo periodo d’emergenza, rispondendo in modo preciso e puntuale. Le macchine professionali compatte hanno trovato la giusta collocazione negli uffici domestici, garantendo la stessa affidabilità e qualità che l’utente ha sempre sperimentato in ufficio. Per le aziende questo ha significato poter continuare a garantire la sicurezza dei documenti a norma GDPR e il pieno controllo sul funzionamento del dispositivo. Il monitoraggio può essere eseguito, infatti, da remoto attraverso le Brother Light Solutions, soluzioni software che ne permettono il controllo a distanza, senza dover essere fisicamente davanti al dispositivo di stampa” spiega Matteoni, che ricorda come. Quest’ultima è garantita da soluzioni software come, che permette di stampare documenti riservati in massima sicurezza e che, grazie all'autenticazione attraverso PIN o card NFC, risolve anche il problema dei documenti lasciati incustoditi. Il controllo e il monitoraggio centralizzato delle unità dà, poi, la possibilità di minimizzare i fermi macchina e gli interventi sul posto, aumentando la produttività degli uffici. Un aiuto concreto per far ripartire le aziende.“Da parte dei nostri partner, quello che è emerso in quest’ultimo periodo è stata soprattutto la necessità di avere a disposizione prodotti professionali compatti, capaci di rispondere all’esigenza specifica di utenti che hanno ingombri limitati all’interno degli uffici domestici. Grazie a una gestione oculata del magazzino e ad assegnazioni mirate per singolo distributore, i canali di vendita hanno avuto sempre a disposizione questa tipologia di prodotti, senza mai soffrire di carenze in stock, neppure nel periodo di maggior picco” chiarisce il Senior Manager Marketing: un’attenzione che testimonia ancora una volta l’approccio. Una di queste, dato il periodo, è stata la possibilità di utilizzare il sistema di stampa gestita Pagine+ conrispetto ai canonici 36/60 mesi. “Parallelamente, abbiamo supportato il canale, contribuendo fattivamente alla copertura dei primi 3 mesi di canone del servizio di stampa gestita e abbiamo progettato dei bundle specifici per quegli utenti i cui consumi anche da casa sono diventati importanti, proponendo prodotti professionali in grado di sopperire allo spostamento delle stampe dall’ufficio alla propria abitazione. Infine, le nostre risorse commerciali dedicate al canale certificato sono sempre state a disposizione per valutare qualsiasi opportunità commerciale e supportare il partner anche nei progetti più complessi di balanced deployment o implementazioni di Light Solutions personalizzate” aggiunge Matteoni. Ovviamente il supporto al canale professionale certificato continuerà a essere una priorità di Brother per tutto l’anno. Recentemente è stato, per esempio, lanciatoche da sempre contraddistingue il vendor. Diverse le attività di lead generation previste nel nuovo programma di canale, tutte pensate per permettere ai partner di sfruttare qualsiasi opportunità si presenti nella propria zona di competenza.