HP, parola d’ordine: sicurezza

Rossella Campaniello, Printing System Business Director di HP Italy

. “In prospettiva ci aspettiamo un mondo che, seppur non del tutto focalizzato sullo smart working, seguirà anche in futuro un modello ibrido, alternando il lavoro tra casa e ufficio. Questo scenario sta già impattando anche sulle modalità con cui i servizi di stampa si rapportano con il mercato di riferimento. Il modello ibrido presuppone che una parte della settimana di lavoro si svolga in ufficio e una parte a casa, di conseguenza bisogna sviluppare in parallelo due modelli in termini di processi di stampa” afferma, sottolineando come questo significhi salvaguardare sia il processo di stampa che avviene nello spazio aziendale sia i processi di stampa del lavoratore che, seppur in forma limitata, opera presso la propria abitazione: un contesto ibrido in cui la sicurezza assume un ruolo fondamentale.Il recente rapporto Blurred Lines & Blindspots di Hp ha evidenziato come nel periodo Covid il volume globale degli attacchi informatici sia aumentato del 238 mentre gli endpoint connessi a Internet abbiano subìto in media 1,5 attacchi al minuto a livello globale. Inoltre,. “A fronte di progetti di stampa parcellizzati in più luoghi è, quindi, indispensabile che i device di riferimento siano sicuri. Se, poi, si è collegati alle reti aziendali è importante che queste siano protette da attacchi agli end point. Per rendere tutto questo più semplice, è necessario un alto contenuto di servizio: l’utente non deve, per esempio, preoccuparsi di rimanere senza inchiostro o toner” spiega Campaniello. A questa particolare necessità Hp risponde con ilche permette di ricevere direttamente a casa l’inchiostro grazie alle sue stampanti smart che ne rilevano i livelli ed effettuano l’ordine automaticamente prima dell’esaurimento.“Gli elementi che ci differenziano dai competitor sono molti, sia dal punto di vista della sicurezza sia del servizio. In ambito sicurezza, Hp Wolf Security rappresenta il nostro nuovo portafoglio integrato di pc e stampanti secure by design e corredato da software per la sicurezza degli endpoint hardware-enforced e servizi di sicurezza degli endpoint, in grado di proteggere i clienti dalle crescenti minacce informatiche” chiarisce Campaniello. Si tratta diPer quanto riguarda i servizi, accanto a Hp Instant Ink, è stato recentemente lanciato sul mercato, un ecosistema basato su cloud che consente di stampare virtualmente ovunque e in qualsiasi momento. Hp+ si compone di. Questa nuova soluzione di stampa smart Hp+ funziona solo con una nuova linea dedicata di stampanti Hp: si va dalla nuova serie, vincitrice del premio Red Dot per il design, alle seriee le serie. Una volta acquistato l’hardware è necessario aprire un account Hp e connettere la stampante Hp+ ready alla rete Wi-Fi di casa. Grazie all’app, l'utente attraverso lo smartphone può stampare e scansionare da qualsiasi luogo, anche a distanza, e tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda la sua stampante: dal monitoraggio dei livelli d’inchiostro, alla gestione degli abbonamenti, connessioni e sicurezza., che rileva e risolve automaticamente i problemi di connettività, e il sistema di monitoraggioin grado di rilevare e prevenire gli attacchi malware.“L’attuale trasformazione del mondo printing rappresenta un processo che sicuramente non possiamo portare avanti da soli, ma che è necessario costruire insieme a tutto il canale, proprio per il valore che ogni giorno i nostri dealer apportano nella proposizione della stampa agli utenti finali. Questo avviene attraverso strumenti e processi di certificazione, demo, attività di supporto attraverso la nostra forza vendita e prevendita, che offriamo loro per consentire di proporre ai clienti finali un modello che si sta sviluppando in maniera sempre più ibrida, oltre naturalmente a tutto il nostro portafoglio prodotti che garantisce un elevato livello di innovazione tecnologica” puntualizza la Printing System Business Director.. Attraverso la piattaforma, il vendor mette, infatti, a disposizione una serie di soluzioni che possono essere applicate a diversi settori e industrie, in vari processi aziendali. Queste“Per il futuro le sfide che il mercato del printing dovrà affrontare sono legate soprattutto al modello di lavoro ibrido e allo sviluppo di un contenuto di servizio legato al processo di stampa. Si va sempre più da un modello transazionale a un modello contrattuale da corredare con servizi, che non riguardano solo la classica produzione di documenti, ma la gestione documentale in senso più ampio” conclude Campaniello, chiarendo che, anche. Per poter sviluppare questi elevati livelli di servizio tutto avviene nel cloud e, di conseguenza, gli end point devono garantire il massimo livello di sicurezza possibile. Per questo motivo Hp mette la sicurezza al centro di tutte le soluzioni che offre.