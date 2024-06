Motorola amplia l'Indigenous Languages Support con l'aggiunta del ladino

Motorola e la Lenovo Foundation sono impegnate nell'inclusione e nella tecnologia più smart per tutti, e oggi riaffermiamo questo impegno con l'espansione della nostra iniziativa Indigenous Languages...

CHICAGO: Motorola e la Lenovo Foundation sono impegnate nell'inclusione e nella tecnologia più smart per tutti, e oggi riaffermiamo questo impegno con l'espansione della nostra iniziativa Indigenous Languages Support (Supporto delle lingue autoctone). Come parte dei nostri sforzi continui per sensibilizzare e valorizzare le comunità autoctone, Motorola è orgogliosa di annunciare l'aggiunta del ladino, una minoranza linguistica parlata nella zona delle Dolomiti (Alto Adige), all'elenco delle oltre 90 lingue supportate nei nostri smartphone.

Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), una lingua indigena scompare ogni due settimane, risultando nella perdita potenziale di circa 3.000 lingue uniche entro la fine del secolo.

Fonte: Business Wire