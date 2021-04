CIPS mette a segno la distribuzione di Ridge Security

Il vendor di sicurezza propone al mercato RidgeBot, un robot intelligente risk-based per la gestione delle vulnerabilità



Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica

Nuovoper il distributore italiano CIPS Informatica , specializzato in prodotti e soluzioniincentrati sulla sicurezza e la gestione IT. Si tratta diche offre soluzioni etiche, efficienti e convenienti per iad aziende di qualsiasi dimensione. Ridge Security garantisce che i propri clienti possanoFondata nel 1991, CIPS è impegnata quotidianamente a trovare nuove soluzioni per affrontare i problemi IT dei suoi clienti e partner.Anche a causa della pandemia, nell'ultimo anno si è registrato une delle violazioni dei dati nel mondo. Insieme alle crescenti preoccupazioni in merito alla privacy, alle pratiche di raccolta dei dati e alle normative governative, èE da leggersi in questo contesto, al fine di poter“Vedere RidgeBot al lavoro è incredibile. Cambia le regole del gioco perché è un robot intelligente risk-based per la gestione delle vulnerabilità. RidgeBot è modellato con una conoscenza collettiva di minacce, vulnerabilità e exploit ed è dotato di tecniche di hacking all'avanguardia", ha affermato"La cosa che più stupisce di RidgeBot è che si comporta proprio come un attaccante umano, identifica incessantemente gli exploit e documenta la loro scoperta. Siamo sicuri di poter presentare una nuova grande risorsa ai nostri partner, che a loro volta saranno in grado di mostrare la grande efficienza di RidgeBot ai loro clienti. Siamo davvero entusiasti di questa nuova partnership”."I crimini informatici sono aumentati del 300% con la pandemia, sulla base di un nuovo rapporto di SafeAtLast ", ha dichiarato"questo significa che le reti devono essere sempre più preparate e resilienti, senza tregua. Per aiutare le aziende a sostenere questa resilienza 365/24/7, siamo entusiasti di espandere la nostra portata e fornire test di penetrazione intelligenti e automatizzati ai partner e ai clienti di CIPS in Europa occidentale".