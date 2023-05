Riverbed, 5 stelle nella CRN Partner Program Guide 2023

L'ecosistema dell’azienda è stato riconosciuto come uno dei più vantaggiosi e premianti per partner e clienti

Riverbed, azienda nota nella Unified Observability, è stata premiata da CRN, brand di The Channel Company, con un prestigioso punteggio di 5 stelle nella CRN Partner Program Guide 2023.

La guida annuale fornisce informazioni chiave ai solution provider tra cui i managed service provider (MSP), i value-added reseller (VAR), i system integrator e gli strategic service provider, che devono analizzare i partner program dei produttori di tecnologia per individuare le realtà in grado di supportare al meglio le specifiche esigenze di business. La valutazione a 5 stelle viene assegnata alle aziende che si distinguono per l’impegno nel coltivare partnership di canale solide, efficaci e vantaggiose.

Per la community dei partner di canale, un fattore critico nella valutazione dei produttori, dei service provider e dei distributori IT con cui intraprendere una collaborazione per la creazione di soluzioni tecnologiche di livello globale è rappresentato dal livello di completezza e qualità dei programmi per i partner offerti. Elementi cardine come, ad esempio, gli incentivi economici, l'assistenza alle vendite e al marketing, la formazione e la certificazione e il supporto tecnico possono mettere in evidenza un vendor e giocare un ruolo chiave nel favorire la crescita a lungo termine dei partner.

Nella CRN Partner Program Guide 2023, i vendor sono stati valutati in base ai requisiti e alle proposte contenute nei programmi, tra cui la formazione dei partner, il supporto pre e post vendita, i piani e le risorse di marketing dedicate, il supporto tecnico e la comunicazione.

L'ecosistema di partner Riverbed comprende importanti solution provider, distributori, system integrator, service provider e alleanze tecnologiche a livello mondiale. Riverbed aiuta i partner a fidelizzare il cliente, a consolidare le collaborazioni e ad espandere le opportunità di business tramite la creazione di esperienze digitali senza interruzioni e fornendo un'accelerazione rapida, agile e sicura di qualsiasi app su qualsiasi rete. Il programma per partner, Riverbed Rise, offre incentivi vantaggiosi e un solido supporto di abilitazione attraverso l'assistenza alle vendite e al marketing, la formazione, la certificazione, il supporto tecnico e il portale online dedicato ai partner.

"È un onore ricevere ancora una volta una valutazione a 5 stelle per il partner program Riverbed Rise", ha dichiarato Alex Thurber, Senior Vice President, Global Partners and Alliances, di Riverbed (nella foto). "Lavoriamo instancabilmente con i nostri partner per fornire un programma che sia reciprocamente vantaggioso e premiante, offrendo al contempo un'eccezionale digital experience ai clienti attraverso i nostri portfolio Alluvio Unified Observability e Riverbed Acceleration, leader del settore."

"Nel mondo di oggi, la necessità di innovazione è più forte che mai", ha dichiarato Blaine Raddon, CEO di The Channel Company. "I solution provider cercano vendor in grado di tenere il passo con lo sviluppo del business e con l'evoluzione delle esigenze dei clienti. La CRN Partner Program Guide 2023 offre una visione approfondita dei punti di forza di ciascun programma, mettendo in evidenza i vendor che si impegnano a sostenere la loro rete di partner e a promuovere un cambiamento concreti in tutto il canale IT".