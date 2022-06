Da Xpres sicurezza ‘Zero Trust’

Con Hp Wolf Pro Security il distributore Xpres mette a disposizione degli operatori di canale una soluzione in grado di rispondere alle attuali esigenze di protezione degli ambienti di lavoro domestici e degli strumenti di accesso remoto, tutelando i dispositivi endpoint degli utenti anche quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale

Oggi il tema della sicurezza digitale è di estrema attualità e riguarda tutte le realtà che operano sul mercato, dalle istituzioni pubbliche alle aziende private, esponendo l’intero Paese al rischio di hackeraggi e dannosi attacchi informatici. “Nonostante i professionisti della It Security lavorino duramente per colmare le pericolose lacune della sicurezza digitale, gli aggressori sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per sfuggire ai loro occhi e sferrare attacchi sempre più sofisticati. I nuovi trend indicano una propensione crescente nei confronti delle tante vulnerabilità degli ambienti di lavoro domestici, degli strumenti di accesso remoto e dei nuovi servizi cloud, sempre più diffusi per assecondare la logica smart working” afferma Valentino Buccella, Sales Director di Xpres, realtà distributiva nata con una prima forte focalizzazione nel settore del printing, ambito in cui il tema della sicurezza è cresciuto velocemente d’importanza per le implicazioni relative alla gestione documentale e delle infrastrutture di rete. “In questo settore specifico un esempio importante è rappresentato da Hp, uno dei nostri principali vendor di riferimento, che con il progetto Wolf ha iniziato un’evoluzione nel mondo della stampa per arrivare a lanciare un vero e proprio programma di cybersecurity che noi commercializziamo con grande soddisfazione” spiega Buccella, sottolineando come il mercato del networking e delle infrastrutture di rete sia uno degli ambiti su cui Xpres sta concentrando maggiormente la propria attenzione. E questo soprattutto in considerazione dell’obsolescenza delle infrastrutture di rete del mercato italiano. “Si tratta di un mercato in cui recentemente abbiamo attivato importanti collaborazioni con HPE Aruba e TP-Link, due brand che stanno registrando ottime performance nonostante le difficoltà legate alla disponibilità dei prodotti” prosegue il Sales Director. Valentino Buccella, Sales Director di Xpres

La proposta Hp Wolf Pro Security

Intensa e costante l’attività di formazione portata avanti da Xpres sui suoi tanti vendor a portfolio. Un’attività che il distributore declina in webinar dalla cadenza settimanale e importanti occasioni pensate per offrire spunti di riflessione a un ecosistema di partner chiamato a muoversi in un mercato in continua evoluzione e in cui il tema della sicurezza informatica reclama sempre più attenzione. “In questo ambito non ci limitiamo a fornire strumenti utili a rilevare le minacce prima che facciano danni, ma soluzioni in grado di sfruttare la tecnica dell’isolamento preventivo dei contenuti, garantendo al contempo un’interazione sicura. In questo modo, anche quando altri metodi falliscono, l’approccio cosiddetto ‘Zero Trust’ riesce ad assicurare una protezione realmente efficace” precisa Buccella.

Nello specifico, Xpres propone Hp Wolf Pro Security, una soluzione in grado di tutelare i dispositivi endpoint degli utenti anche quando non si trovano all’interno del perimetro aziendale. Le funzionalità di contenimento e identificazione delle minacce vengono svolte, infatti, direttamente sull’endpoint. “Da sottolineare, poi, che la protezione rimane efficace anche quando i dispositivi non comunicano con la console centralizzata per lungo tempo. La tecnica di isolamento rimane, infatti, funzionante anche se le definizioni dei malware conosciuti non sono aggiornate” conclude Buccella. In grado di garantire una protezione multilivello (dall’hardware al sistema operativo) integrata nei pc e nelle stampanti Hp, Wolf Security riduce il fronte esposto al rischio di attacco, consentendo il ripristino remoto del firmware, migliorando la raccolta dei dati sulle minacce e fornendo alert ad elevata affidabilità. I dispositivi vengono così protetti da una soluzione di sicurezza ad alta resilienza.

Hp Wolf Security, a ognuno il suo

Il portafoglio di Hp Wolf Security è composto da più proposte per rispondere alle diverse esigenze delle aziende: