TD Synnex, un 2024 all’insegna dei servizi d’eccellenza

Destination AI è l’evoluzione della strategia di soluzioni Data Analytics, AI e IoT/Edge messa a punto da TD Synnex per aiutare i propri partner a stare al passo con le richieste del mercato. A comporre l’offerta sono gli accordi con più di 40 fornitori di Intelligenza Artificiale, con soluzioni preconvalidate e pronte per l'implementazione

Il report ‘Direction of Technology’, l’indagine globale condotta da TD Synnex su un numero significativo di rivenditori provenienti da oltre 60 Paesi, rileva che i partner si stanno preparando da tempo ad affrontare una realtà in forte cambiamento, riequilibrando priorità e offerte commerciali. “Il report evidenzia, inoltre, il ruolo fondamentale delle tecnologie ad alta crescita e delle partnership tra ecosistemi per colmare le lacune di competenze e superare le incertezze dei mercati, registrando cinque tendenze globali chiave. Innanzitutto, il numero di partner che offrono soluzioni AI/ML è aumentato del 625% rispetto all’anno precedente con la dominanza di tecnologie ad alta crescita come il cloud, l’Intelligenza Artificiale e l’IoT, la sicurezza informatica e le infrastrutture iperscalabili. Le esigenze in termini di competenze rivelano, inoltre, lacune nella pipeline dei talenti: uno scenario in cui i servizi gestiti rappresentano una scelta aziendale ormai obbligata e la sicurezza il principale ambito tecnologico d’applicazione. Secondo una stima di Canalys, in ambito spesa IT il canale tecnologico come strategia go-to-market sarà, inoltre, sempre più essenziale per offrire valore. Quarta tendenza: il 77% dei partner di canale riferisce di aver registrato una crescita dei ricavi, modificando i propri modelli di business e le proprie offerte in tempo reale. Infine, la gestione ambientale, sociale e di governance (ESG) acquisirà sempre più rilevanza” afferma Augusto Soveral, VP Italy di TD Synnex, spiegando quanto Intelligenza Artificiale e Machine Learning stiano mettendo il mercato di fronte a un’opportunità di business pronta a definire, nei prossimi mesi, uno scenario competitivo completamente nuovo.

La risposta di TD Synnex è ‘Destination AI’, l’evoluzione della sua strategia di soluzioni Data Analytics, AI e IoT/Edge messa a punto per aiutare i partner a stare al passo con quanto richiesto dal mercato. Per farlo, il distributore può contare su più di 40 fornitori di Intelligenza Artificiale con soluzioni preconvalidate e pronte per l'implementazione.

“In ambito Intelligenza Artificiale il nostro progetto si chiama ‘AInLab’, un laboratorio fisico virtuale dedicato a soluzioni strutturate non per tecnologie, ma per casi d’uso: un fulcro intorno al quale gravitano asset quali Copilot di Microsoft o WatsonX di IBM, formazione, demo real time su base dati cliente e iniziative marketing Solution driven” chiarisce Soveral, sottolineando come in Italia il portafoglio di offerta del distributore sia in continua espansione con SAS (grazie a un accordo globale che punta a costruire un ecosistema forte e strutturato intorno alla suite SAS per l'Intelligenza Artificiale e l'analisi dei dati), con l’offerta dei prodotti Oracle in ambito cloud, con Palo Alto Networks e una distribuzione focalizzata sull’acquisizione di nuovi clienti e sul mercato Small & Medium Business.

Una gamma di servizi ad ampio raggio

Per colmare il divario di competenze creato dall'evoluzione del mercato e dalla carenza di forza lavoro qualificata, la strategia di TD Synnex si conferma quella di puntare all’eccellenza dei servizi offerti. “I mercati di oggi stanno accelerando e la sfida dei nostri partner è quella di trovare il servizio o talento giusto nel momento corretto. TD Synnex supporta la loro trasformazione in provider di soluzioni innovative e Managed Service Provider, consentendo di espandere le capacità di delivery e ottimizzare i costi operativi con l’esternalizzazione di attività” chiarisce il VP Italy, ricordando come l’offerta di servizi di TD Synnex non sia solo in grado di supportare nella stesura e nella realizzazione di campagne marketing, ma metta a disposizione anche opzioni finanziarie che vanno dalle linee di credito per grandi progetti al noleggio operativo. Sempre più importante è, poi, l’approccio fornito dalla prevendita per supportare il canale nel disegno infrastrutturale, sia nel mondo cloud sia in ambito progettuale o di data center, arrivando alla certificazione del design di architetture software sulle piattaforme degli hyperscaler. Certificazioni rese possibili dalla rete dei Centri di Eccellenza internazionali TD Synnex.

“Nel mondo data center i nostri servizi includono relocation, migrazione lift and shift verso il cloud, tech refresh e deployment di tecnologie specifiche, e sono strutturati secondo un modello ibrido fatto di asset e modelli operativi internazionali uniti a partnership con terze parti italiane” precisa Soveral, pronto a rimarcare l’ampiezza della gamma dei servizi offerti anche sul fronte degli endpoint: da quelli di configurazione ai magazzini virtuali, fino alla stampa gestita. “Per quanto riguarda il post vendita stiamo proponendo servizi di supporto sempre più strutturati, dalla manutenzione terze parti al supporto erogato direttamente da TD Synnex, arrivando fino al servizio gestito in nome e per conto del cliente” prosegue. In ambito formativo, con la sua divisione Academy, TD Synnex si propone, poi, da tempo come riferimento per i propri partner e i loro clienti nel percorso di sviluppo delle competenze tecnologiche e non solo, attraverso una rete di collaborazioni esterne e interne. Partnership che danno vita a un ecosistema in cui aziende e persone mettono a fattor comune le proprie conoscenze e specializzazioni, aiutando a creare una formazione in linea con le attuali tendenze di mercato, anche non strettamente legata allo sviluppo di skill tecnologici focalizzati sulle soluzioni proposte dai vendor.

“Partendo dal presupposto che la formazione tradizionale non è più efficace come prima e che diverse strategie e tattiche possono avere un forte impatto sulla chiusura del divario delle competenze, la nostra Academy basa la propria proposta sfruttando metodologie di apprendimento agili, flessibili e a distanza, che vedono in prima linea anche l’utilizzo di software basati su Intelligenza Artificiale per personalizzare le modalità di erogazione dei contenuti della formazione” conclude Soveral, che come principali aree tecnologiche su cui si sta focalizzando la proposta formativa del distributore cita Cybersecurity, Cloud, Data & Intelligenza Artificiale