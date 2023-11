NEC e Gurobi Optimization siglano un accordo per l’integrazione di sistemi

NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) oggi ha annunciato di avere siglato con Gurobi Optimization, LLC (Gurobi) un accordo finalizzato all’integrazione dello strumento di ottimizzazione matematica Gurobi...

Combinando la tecnologia NEC del computing quantistico con la tecnologia Gurobi dell’intelligence decisionale, NEC può appoggiare ulteriormente i clienti nel prendere decisioni commerciali ottimali.

TOKYO e BEAVERTON, Oregon: NEC Corporation (NEC; TSE: 6701) oggi ha annunciato di avere siglato con Gurobi Optimization, LLC (Gurobi) un accordo finalizzato all’integrazione dello strumento di ottimizzazione matematica Gurobi Optimizer nelle proprie soluzioni. Gurobi Optimizer è la principale tecnologia di risoluzione di problemi matematici al mondo, alla base di processi decisionali ottimali per oltre 2.500 aziende operanti in più di 40 settori in tutto il mondo.

L’accordo prevede che NEC integrerà Gurobi Optimizer nel proprio Servizio di consulenza per l’ottimizzazione aziendale e la gestione – che aiuta i clienti ad accelerare la trasformazione digitale e supportare decisioni commerciali – iniziando oggi stesso.

Fonte: Business Wire